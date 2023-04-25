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藍營甲級動員擬變更議程 侯友宜發表看法

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜表示，議會的施政報告、議程的排定的時間，都尊重議會的程序委員會決定。記者李定宇／攝影
侯友宜表示，議會的施政報告、議程的排定的時間，都尊重議會的程序委員會決定。記者李定宇／攝影

新北市國民黨議會黨團日前發出甲級動員，外傳將以人數優勢提前議會總質詢時間，配合黨中央徵召新北市長侯友宜，侯友宜對此表示，議會的施政報告、議程的排定的時間，甚至專案報告，都尊重議會的程序委員會決定。

今天上午藍營新北黨團召開黨團大會討論是否變更議程，今下午兩點開議時進行到臨時動議時可能提案與表決是否變更議程讓總質詢時間提前到四月底，目的為配合國民黨中央徵召總統人選。

新北市長侯友宜今上午至北大特區探視模範母親時表示，議會的施政報告、議程的排定時間，甚至有一些專案報告，都尊重議會程序委員會決定，市府團隊將配合議會決定，跟議員報告市政進展，表示尊重議會。

關於國民黨立法院黨團總召曾銘宗說黨中央最快會在5月底前就徵召完畢，侯友宜則表示都尊重黨的規畫及節奏。另立委葉毓蘭爆出保二警預計實施軍事訓練，侯友宜則說警察跟軍人在法律的定位功能角色是完全不一樣的，所以政府是有責任，要把整體國防的政策說清楚講明白，讓全民安心，不要遮遮掩掩。

新北市長侯友宜今上午前往北大特區向甫獲選為今年度模範母親代表的吳燕珠(中)道賀。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午前往北大特區向甫獲選為今年度模範母親代表的吳燕珠(中)道賀。記者李定宇／攝影

侯友宜 國民黨

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