華航施壓高雄空服員加入工會 立委批現行法規違憲落伍

時代力量立委邱顯智今天表示，政府不得限制或阻撓勞動者結社自由，我國行政機關的法律見解保守，勞權意識跟不上國際趨勢，唯有鬆綁職業工會組織區域的限制，才能真正讓勞工團結，受到工會保護。

邱顯智上午與桃園市空服員職業工會、職棒工會、職籃工會及大恆國際法律事務所，在立法院舉行記者會。

邱顯智說，中華航空公司違反與空服員工會簽署的罷工協議，個別向高雄空服員施壓簽署勞動基準法84條之1約定書，工會申請不當勞動行為裁決，勞動部認為空服員工會僅能招收在桃園市內工作的空服員作為會員，沒有構成不當勞動行為。

邱顯智指出，空服員工會接續提起行政訴訟，台北高等行政法院維持與勞動部相同見解，最高行政法院以會破壞高雄地區空服員的團結權為由，限制工會招收高雄空服員。

邱顯智表示，國際勞工組織（ILO）早在1984年公布第87號公約結社自由及組織權之保障，明定政府不得對勞動者組織權，加以限制及阻撓，反觀我國行政機關的法律見解如此保守，勞權意識跟不上國際趨勢。

邱顯智說，我國工會法在1948年至2010年間，規定交通、運輸、公用等事業之跨越行政區域者，可由主管機關另行畫定工會組織籌組區域，直到修法通過第6條第2項，規定職業工會應以同一直轄市或縣市為組織區域，修法歷程不只大倒退，而且還非常落伍。

桃園市空服員職業工會理事潘家洛指出，無論任職華航或長榮公司，空服員雇主都在桃園，訓練地點也在桃園，空服員職業特殊，跨區跨國工作是常態，住在高雄的空服員會受公司指派服勤桃園航班，疫情過後的次數更是頻繁。

大恆國際法律事務所律師李荃和說，勞動三權是集體勞工生存權、工作權、財產權的實現，屬於憲法第15條保障範圍，人民各項自由的權利，在不違反公共利益情況下，都應該受到保障，不應該加諸法律限制，工會法第6條第2項的法律設計違憲。

台北市職業籃球員職業工會辦公室副主任焦佳弘表示，當代社會跨地區工作的職業，不勝枚舉，不只是交通運輸人員，運動員經常隨主客場和球隊移動，到各地訓練或比賽，工會法限制職業工會只能以行政區域當作招收會員範圍，不合時宜，不利勞工團結。

邱顯智說，跨國、跨縣市、遠距離，甚至線上的工作型態，早已為常態，單一工會主義的想像，猶如工會法尚未解嚴下的產物，倘若政府真心要提高工會組織率，工會法應該與時俱進，符合現況，唯有鬆綁職業工會組織區域的限制，才能讓勞工團結，受到工會保護。