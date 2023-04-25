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瓜地馬拉總統立院演說 力挺中華民國是唯一的中國

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱今天上午前往立法院發表演說，立法院長游錫堃等人陪同步入議場內。記者林縉明／攝影
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱今天上午前往立法院發表演說，立法院長游錫堃等人陪同步入議場內。記者林縉明／攝影

瓜地馬拉總統賈麥岱上午在立法院發表演說，賈麥岱說，瓜地馬拉支持中華民國為獨立國家，也是唯一的中國。他也多次提到中華民國與瓜地馬拉情誼堅若磐石，當其他國家隨著局勢轉變改變，為國家利益置於友誼之上，瓜地馬拉作為中美洲唯一友邦立場堅定，因為這攸關各為權益及兩國友誼，台灣萬歲，自由民主及獨立的台灣。

賈麥岱說，瓜地馬拉與台灣堅若磐石，感謝立法院盛情邀約，讓他有機會發表談話，這份情誼源自2019年10月以總統當選人訪問台灣時，他表達台灣跟瓜地馬拉是長期夥伴，今天站在這裡就是證明這個事實。

賈麥岱希望國際社會致力中華民國主權及領土完整的尊重，共同團結支持這個國家，因為台灣飽受海峽對岸威脅，瓜地馬拉崇尚和平，要求立即中止戰爭號角，要求停止地區及其他地區敵對與戰爭，避免人民活在威脅及恐懼不安當中，這是威權主義野心與拒絕對話的結果。

賈麥岱表示，支持台灣參與國際組織的權益，這次到台灣，就是要重申瓜地馬拉的外交政策原則，對台灣堅定支持的展現，捍衛主權、領土的承諾，對外國侵略堅決反對。

賈麥岱感謝立法院頒贈國會榮譽獎章，承諾持續促進跟台灣的珍貴情誼，把聲音傳到世界各角落。賈麥岱說，當其他國家把利益置於友誼之上，瓜地馬拉仍堅定不移。

賈麥岱表示，瓜地馬拉堅定不移是因為攸關正義、攸關各為權益及兩關長久的情分，老朋友堅若磐石的情誼，台灣是自由民主及獨立的台灣，台灣萬歲。

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱今天上午前往立法院發表演說，立法院破例讓國賓座車開到議場前門口。記者林縉明／攝影
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱今天上午前往立法院發表演說，立法院破例讓國賓座車開到議場前門口。記者林縉明／攝影

瓜地馬拉 立法院 邦交國

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