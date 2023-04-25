侯友宜探視新北模範母親 母子均盼他能「更上層樓」

母親節將屆，新北市長侯友宜今上午前往北大特區向甫獲選為今年度模範母親代表的吳燕珠道賀，其長子左杰官則在現場表示，台灣需要一位堅毅、清白、勇於擔當的領導者，盼侯友宜能更上層樓，吳燕珠也附和「全力支持侯市長！」

新北市長侯友宜今上午前往探視模範母親吳燕珠，其大兒子左杰官、二兒子左俊官也在現場陪同，大兒子左杰官說道，中華民國需要一位能帶領台灣一路向前行，需要一位堅毅、清白、勇於擔當的領導者，追求和平、尊嚴、繁榮與富裕，「這是我們家一路走來支持侯市長的原因，誠心侯市長更上一層樓！」吳燕珠也附和「全力支持侯市長！」

今年獲選模範母親代表的吳燕珠，和從事教育的先生左春新，以身教言教培育出三個兒子杰官、俊官、豪官，分別在國防軍事、資訊企業、科技教育服務，皆為國家棟材，令侯友宜相當感佩，盛讚吳女士是最成功的模範母親。

今年75歲的吳燕珠，出生於彰化縣大城鄉，吳家為當地望族，先生左春新原在大陸安徽省鳳陽縣，亦係名門之後，父執輩在當地開辦私塾，國共戰亂時期左春新輾轉來到台灣彰化，租屋吳家兩人得以相識。因朝夕相處，雖先生年齡稍長但不以為意，父母看左春新亦非常上進，因此答應兩人婚事。

婚後適值政府推行九年國民義務教育，左春新在彰化縣協助開辦芳苑、大城、田尾等多所國中，吳燕珠跟著四處遷徙，席不暇暖，肩負起教養3個兒子的重任。左春新於80歲壽終，此時三位兒子均已在各領域展露頭角。長子杰官為英國博士、美國海軍研究院博士後研究，曾協助國防部與美軍顧問團合作進行國防文官轉型，後於國防大學擔任資圖中心主任；次子俊官為緯創資通事業部副總監；三子豪官為健行科大資工系教授兼系主任，一家可謂門楣光彩。