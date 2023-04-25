鄭文燦：朱立倫建桃園棒球場缺失多 盼張善政別抹黑
桃園國際棒球場排水不佳引起討論，桃園市藍營議員質疑行政院副院長鄭文燦過去擔任桃園市長任內，執政8年未有改善。鄭文燦說，該棒球場是國民黨朱立倫擔任桃園縣長時代興建，「確實有很多缺失」，自己上任接手維修後成最受歡迎棒球場，盼現任桃園市長張善政要懂得建設，別只會抹黑。
行政院今天上午在三創生活園區舉辦「2023總統盃黑客松 徵件啟動記者會」，宣告「2023總統盃黑客松」徵件正式啟動。鄭文燦、交通部長王國材、數位發展部長唐鳳、總統府副秘書長張惇涵等人出席。
國民黨桃園市議員凌濤等人批評，鄭文燦在桃園市長任內，桃園國民運動中心泳池、桃園棒球場修繕都出包，8年未有改善，質疑讓現任桃園市長張善政收爛尾。
鄭文燦受訪表示，桃園國際棒球場是朱立倫擔任桃園縣長時代所興建，「的確有很多缺失」；自己上任桃園市長後，針對外野看台、電梯廁所、照片、電子看板都予以維修，讓桃園國際棒球場成為最受歡迎棒球場。
鄭文燦說，朱立倫縣長時代完成的棒球場，「排水功能不佳」，經多次整修，本來在自己任內市府提案希望球場全挖掉做排水層，不過當時Lamigo球團認為工程太浩大，因此沒同意，況且這8年來，使用起來非常好，希望張善政懂得建設，不要只會抹黑。
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