芯費大戰後續整合 邀費鴻泰喝咖啡？蔣萬安：我非常樂意

國民黨「芯費大戰」落幕，接下來黨內團結，北市前市長郝龍斌已答應幫忙整合，台北市長蔣萬安今天也被問到，是否邀立委費鴻泰喝咖啡，幫忙整合促團結？蔣今天表示，「只要是能促進黨內團結，以及接下來贏得勝選，我都非常願意，這也都是大家應該來盡力努力。」

蔣萬安今天上午出席環保局模範職工表揚大會，對於北市黨部今天協調大安、港湖選區，對於港湖的「慧秀大戰」是否會先幫忙聊聊？蔣萬安說，其實最重要，就是大家共同目標是贏得勝選，現在都只是一個過程。

蔣萬安說，黨各區相關提名作業，提名辦法包括黨部要溝通協調，及後續如果要初選的作業，市黨部都會進行，「我們的角色，就是希望能促進團結，最重要能打贏勝選。」

蔣萬安說，當然希望立法院席次極大化，能夠過半，最重要大選能夠勝選。