李彥秀建議學柯文哲多金句 蔣萬安點名留「他」就多講

國民黨第二階段初選，港湖、大安選區今開協調會，爭取港湖提名的議員李彥秀昨天提到，她認為若市長蔣萬安可以多一點金句、學學前台北市長柯文哲轉移焦點，就能分散媒體關注初選的焦點。蔣萬安今天回應，「如果王世堅留在議會，我就會給大家更多金句，重點不在金句，重點是將市政做好。」

媒體今天也問蔣萬安，港湖區是否「感性支持游淑慧，理性支持李彥秀？」蔣萬安今天表示，黨部都有提名的辦法，初選也都有初選的程序，重要是提名之後，大家團結並進，贏得勝選。

媒體追問，剛市長回答蠻理性，是否理性多一點？蔣則表示，他感性理性兼具。