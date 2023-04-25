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李彥秀建議學柯文哲多金句 蔣萬安點名留「他」就多講

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選，議員王世堅勝出。本報資料照片
民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選，議員王世堅勝出。本報資料照片

國民黨第二階段初選，港湖、大安選區今開協調會，爭取港湖提名的議員李彥秀昨天提到，她認為若市長蔣萬安可以多一點金句、學學前台北市長柯文哲轉移焦點，就能分散媒體關注初選的焦點。蔣萬安今天回應，「如果王世堅留在議會，我就會給大家更多金句，重點不在金句，重點是將市政做好。」

媒體今天也問蔣萬安，港湖區是否「感性支持游淑慧，理性支持李彥秀？」蔣萬安今天表示，黨部都有提名的辦法，初選也都有初選的程序，重要是提名之後，大家團結並進，贏得勝選。

媒體追問，剛市長回答蠻理性，是否理性多一點？蔣則表示，他感性理性兼具。

蔣萬安今天上午出席環保局模範職工表揚大會受訪，對於這次港湖之爭是否會幫忙協調？蔣萬安今天表示，最重要黨部當然負責相關提名作業，也有相關辦法，如果接下來要初選，也有初選程序，只要提名確定，大家就是團結一致，共同並進。

台北市長蔣萬安今天上午出席環保局模範職工表揚大會受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席環保局模範職工表揚大會受訪。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 李彥秀

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