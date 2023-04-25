政院組改三級首長可政治任用 藍批自肥酬庸壞文官體系

立法院三讀通過行政院組改相關法案，三級機關首長由常任文官改為政治任命和文官雙軌制。國民黨立委游毓蘭說，這是政治酬庸凌駕文官中立，民進黨貪婪再現，因為酬庸位子不夠，修法多長些出來。國民黨立委林思銘指出，組改修法不是精進，是越改越肥，執政黨搶先卡位的吃相難看。

林思銘表示，這次組改政治任命和文官雙軌制的單位，包括產業發展署、能源署、觀光署等，都是資源最多的機關，目的是讓許多單位都可以塞自己人，控制資源，越吃越肥，這種用人唯黨的組改，就是把政黨利益置於國家利益之上。

游毓蘭指出，公正公平的考試文官制度和國家穩定發展有密切關係，但現在執政黨破壞文官體系，各單位膨脹虛胖，都是為了酬庸，成為執政黨大選前的一塊蛋糕，行政院長陳建仁再怎麼溫和，也擋不住用力酬庸的噁心真相。

游毓蘭表示，常務政務雙軌制另一最大問題，是政策擬定的高階文官，會失去職位歷練，影響後續拔擢，這些經長時間歷練的文官，在對於政策業務和政府整體狀態的熟習上，都比政務官優秀。

國民黨立委李德維說，依照中央行政機關組織基本法，三級機關首長除性質特殊外，都應以常任文官做，就是希望行政單位穩定執行，現在顯然是執政黨認為政務首長不夠分，不斷把手塞進三級行政機關。