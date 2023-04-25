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徐巧芯爆曾打給合庫施壓放貸 鄭文燦駁斥：子虛烏有指控

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
談到徐巧芯爆料，鄭文燦說指控子虛烏有。記者周彥妤／攝影
談到徐巧芯爆料，鄭文燦說指控子虛烏有。記者周彥妤／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯爆料，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，曾打給合作金庫審核企業的借貸資料，「某幾個案子要給過」。鄭文燦今天受訪表示，這是子虛烏有指控，合庫當時已說明，是合庫要設置青埔分行。

行政院今天上午在三創生活園區舉辦「2023總統盃黑客松 徵件啟動記者會」，宣告「2023總統盃黑客松」徵件正式啟動，鄭文燦、交通部長王國材、數位發展部長唐鳳、總統府張惇涵副秘書長等人出席。

媒體詢問，四接護海公投遭駁非地方自治，環團今天擬到行政院抗議。鄭文燦表示，《公民投票法》針對全國事務，必須由全國公投決定，現在已做成認定，能源屬全國一致議題，當然由全國公投進行，沒辦法進行地方公投。

他強調，這次公投對象是協和電廠，要設置天然氣接收站，目的讓基隆空汙減半、供電充足，出發點是為基隆好。他說，民主社會有不同意見很正常，但按照目前法治這是全國公投，並非地方公投。

公投 鄭文燦 行政院 徐巧芯

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