影／王醒之：撤銷基隆地方性公投 如割掉基隆人聲帶 何等殘忍

時代力量陳椒華委員、基隆護海公投領銜人王醒之、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師、陳憲政律師、基隆市議員陳冠羽、基隆野鳥學會理事長鄭暐等人，上午到行政院前舉行基隆護海公投「 能源集權 不能無限上綱，基隆的保育區基隆自決」記者會。

行政院本月二十一日針對基隆市府日前通過基隆護海公投案，認定違反憲法及中央法規，依「地方制度法」規定發函將基市府的審查決定予以撤銷，要求基市府應停止執行該公民投票案後續相關作業。

推動基隆護海公投的守護外木山行動小組認為，中央此舉根本就是蔑視地方自治權限，逕自剝奪基隆人保護基隆市水產動植物保育區的權利，基隆護海公投領銜提案人王醒之強調，基隆市長期北電南送，承受了三座火力電廠合計百餘年的空汙排放，發動公投不過是為了要求一個對基隆人更友善、對環境更永續的替代方案，如果政府高舉「能源轉型」、「政府重大建設」大旗，但卻要賠上基隆的港、基隆的海，那是完全沒有環境正義可言。