侯友宜議會「壓力測試」 藍綠下午將甲動大戰

新北市國民黨團今下午將甲動，擬變更議程，讓市長侯友宜提早接受總質詢，這也是侯登頂之路第一戰的「壓力測試」。民進黨團已放話，如國民黨藉人數優勢強行過關，「絕對不會客氣」，會逼國民黨未來3年半天天甲動，否則新北市議會就會癱瘓。雙方目前都相當緊張，也透過各種方式探聽敵情，沒人能料到下午究竟會發生什麼事。

外傳國民黨團已經決定在下午的新北市議會預備會議提出議程變更，使侯友宜總質詢期間從6月5日提早至4月底，引起藍綠高度關注，昨日都還在開會討論對策。

據了解，國民黨團已準備甲動，也了解下午會發生什麼事，但無法判斷的是民進黨團會用什麼激烈手段來表達抗議，部分議員對此有點緊張，對藍營來說，只希望可以和平完成議案變更。

據悉，民進黨團昨日都還在討論，國民黨究竟會不會強行表決，但也已經擬好對策，黨團總召鄭宇恩已放話，要國民黨「不要為一次定期會，毀掉剩下三年半議會」，其他議員也磨刀霍霍。

目前藍綠雙方都對下午議程狀況相當緊張，沒人知道會發生什麼突發狀況，只能靜觀其變，新北市議會出現山雨欲來風滿樓氛圍。