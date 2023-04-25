瓜地馬拉總統賈麥岱立院演講 座車禮遇直達議場前

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱蒞上午到立法院受贈一等國會榮譽獎章及議場演講，車隊少有的禮遇直接開到議場前，以高規格紅毯迎接，維安人員並在抵達前做好安全防護檢查，立法院長游錫堃及各黨團成員到場致意。

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱應我國政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，成員包括國會議長李薇拉、外交部長步卡羅、財政部長馬丁內斯、農牧部長德雷翁及經濟部長羅薩雷斯等重要官員。賈麥岱總統在台期間將接受副總統賴清德及外交部長吳釗燮款宴、拜會立法院長游錫堃並發表演說、接見瓜國留學生、赴台中參訪華德動能科技公司，及出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台瓜雙邊經貿投資關係。 瓜地馬拉共和國總統賈麥岱蒞上午到立法院受贈一等國會榮譽獎章及議場演講，院方在總統抵達前做好安全防護檢查。記者曾吉松／攝影 瓜地馬拉共和國總統賈麥岱蒞上午到立法院受贈一等國會榮譽獎章及議場演講，總統車隊少有的直接開到議場前，以高規格紅毯迎接。記者曾吉松／攝影