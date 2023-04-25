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「對台灣無條件支持」 瓜地馬拉總統：最堅實邦交國

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（左）上午主持軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（中），與賈麥岱總統一起校閱部隊。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（左）上午主持軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（中），與賈麥岱總統一起校閱部隊。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統今天以軍禮歡迎瓜地馬拉總統賈麥岱，賈麥岱表示，他非常高興可以再次訪問重要友邦，他要重申兩國兄弟友邦之間的承諾，瓜地馬拉支持台灣外交工作使命，積極捍衛國家主權及領土完整，促進和平及中華民國參與國際社會的訴求，瓜地馬拉對台灣無條件支持。

蔡總統說，上次賈麥岱訪華是2019年10月，賈麥岱當選總統不到兩個月，就以總統當選人身分來訪，在這個月初，她訪問瓜地馬拉，賈麥岱也很期待來台灣國是訪問。今天很榮幸歡迎賈麥岱，過去幾年來，賈麥岱大力支持台灣，增進台瓜互動交流，她訪問瓜地馬拉期間，見證兩國合作成果，賈麥岱這次除了將在立法院發表演說，也將參訪相關產業，期待透過這次訪問，兩國持續深化邦誼，也發掘更多合作機會。

賈麥岱表示，今天來台灣國是訪問，他非常榮幸。台瓜兩國最高層級的官式互訪，達成互惠互利協議，充分象徵兩國友誼及合作關係成果豐碩。雙方邦交屆滿89年，兩國元首這樣頻密互訪更具象徵意義，兩國自建立邦交以來，雙邊領導人皆以和平博愛，致力國家繁榮，人民富足為治國基礎，即使面對諸多政經挑戰及複雜的國際情勢，都能克服萬難，在尋求國家發展，為民謀福的道路上，持續前進。

賈麥岱指出，瓜地馬拉將繼續站在中華民國這一邊，作為最堅實邦交國，持續深化各個領域合作，特別是醫療衛生、基礎建設方面。身為台灣在國際社會理念相近的國家及民主夥伴，瓜地馬拉準備好與中華民國一起朝國家發展繁榮的共同目標來前進。

瓜地馬拉 蔡英文

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