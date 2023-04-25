ECFA為何生變數？ 吳敦義指因為政府否認九二共識

中國大陸將對台灣的貿易壁壘調查，是否影響ECFA海峽兩岸經濟合作架構協議。前副總統吳敦義表示，ECFA的簽署乃植基於九二共識，ECFA之所以出現變數，是因為蔡政府拒認九二共識，請蔡政府多為百姓著想，勿執拗於一人或一黨的意氣之爭，以免斷送全民利益。

吳敦義說，如果政府真的有所準備，國人自不必擔心。如若不是，後果便非國人所樂見，畢竟ECFA終止對台灣經濟衝擊極大，他要提醒政府絕對不可掉以輕心，更不可唬弄國人。

吳敦義指出，根據WTO規定，簽署雙邊或是多邊優惠協議的會員，在合理期限內要形成自由貿易區，這個合理期限一般是10年，ECFA簽署至今已超過12年，陸方隨時都有可能片面終止，這也是大陸商務部對台灣2455項產品進行貿易壁壘調查，立即引發國人憂心之故。

吳敦義表示，ECFA是他擔任行政院長任內，海基海協兩會2010年6月29日在重慶簽署，目的有二，一是避免台灣在區域經濟整合體系被邊緣化，二是促進台灣經貿投資國際化。當時之所以選定在重慶簽署，也是經過一番折衝。

吳敦義回憶，剛開始，陸方提議在北京簽署，我方提議在南京，雙方協調多時，未能達成共識，後來他建議在重慶簽署，陸方認同，兩會代表江丙坤、陳雲林遂在重慶舉行江陳會簽署。

吳敦義表示，ECFA簽署後，為了讓國人儘快享受優惠，他拜託立法院長王金平，儘快舉行立院臨時會，審議協議條文，王金平應允一周內舉行臨時會，立法院7月初開臨時會，8月17日通過，9月12日生效實施，較原定時間提前三個多月，ECFA得以順利快速施行，應當感謝立法院的支持與配合。

吳敦義表示，平心而論，台海兩岸ECFA的簽署乃植基於九二共識，ECFA出現變數，是因為蔡政府拒認九二共識，蔡政府持續抗中策略，ECFA終止，絕非國人的過度揣測或自亂陣腳。請蔡政府多為黎民百姓著想，勿執拗於一人或一黨的意氣之爭，以免斷送全民利益。