外國政要頻繁訪台 藍委：代價是可能成為烏克蘭第二

外國政要接連訪台，國民黨立委賴士葆表示，在台海緊張之下，台灣國際間聲量暴增，但代價是可能變成烏克蘭第二，美國在東亞的儲備彈藥庫，隨時擦槍走火的戰爭威脅。

賴士葆說，台灣長年外交空間受中國大陸箝制，很難邀請國外政要來台，蔡政府上台這幾年仇中親美政策，與國際反中趨勢合流，整個態勢丕變，國際一股哈台風，來訪歐美日等政要絡繹於途，位階與數量都是空前的。歡迎國際友人來台，但這些政要不是省油的燈，絕非只是彰顯對台灣民主支持，政要訪台政治效益也非單純的有朋自遠方來不亦悅乎，裴洛西訪台之後，中國大陸環台強大的軍演就是個例子。

賴士葆表示，美國前國務卿龐佩奧的身分是Anarock新創投資公司董事會主席，從事戰略投資計畫，2022年兩度來台邀請台灣公私部門投資，外交部幫忙安排請國發會參與線上簡報，有商業動機。

賴士葆說，美國聯邦參議員柯寧提出台灣威懾法後，去年來台訪問，推銷法案的軍事融資，擴大對美武器採購。印第安那州長來台招商，推銷農產品；亞利桑納州長訪台，祭出低稅率要挖角台灣的半導體廠商去設廠；美國聯邦參議員葛瑞姆向蔡英文總統推銷波音787客機，現場口譯和總統府的新聞稿都消音，外交部長吳釗燮配合演出，說他當天都聽不清楚，後來華航果真採購客機；日華懇會長古烏圭司向蔡英文推銷高鐵車廂採購案，同樣被總統府辦公室的新聞稿消音。

賴士葆表示，台海地緣政治緊張之下，台灣在國際間的聲量暴增，但代價是可能變成烏克蘭第二，美國在東亞的儲備彈藥庫，隨時擦槍走火的戰爭威脅。