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護海公投遭封殺 立委批：不讓民進黨執政就懲罰基隆人

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
基隆護海公投日前遭行政院發函撤銷，引發地方批評，民團25日上午至行政院外抗議。記者陳熙文／攝影
基隆護海公投日前遭行政院發函撤銷，引發地方批評，民團25日上午至行政院外抗議。記者陳熙文／攝影

基隆護海公投行政院發函撤銷，民間團體上午到行政院外抗議，民眾黨立委邱臣遠說，行政院是扼殺民意，對基隆人來說，觀感就像是不讓民進黨執政，就懲罰基隆人。

台電在基隆外木山旁海域填海造陸，興建天然氣接收站，基隆地方組成守護外木山行動小組，去年提出基隆護海公投，同年6月將連署提案送基隆市府審查，歷經近半年時間才得到回覆，遭內政部認定為非屬地方自治事項。

基隆市長謝國樑上任後，要求公投補正送件重新審查，3月31日宣布審查通過，可展開第二階段連署。行政院再出招，4月21日認定公投違背憲法及中央法規，依地方制度法發函撤銷基市府審查決定。

基隆市府提出訴願，守護外木山行動小組上午到行政院外抗議，時力立委陳椒華、民眾黨立委賴香伶、邱臣遠等皆到場聲援。

基隆護海公投領銜提案人王醒之批評，政府高舉能源轉型，政府重大建設大旗，卻賠上基隆的港、基隆的海，那是完全沒有環境正義可言。

王醒之認為，護海公投從去年送件後，被惡意行政拖延長達十個月，最後封殺，限縮地方自治權限，也阻止基隆市民意集結，就是要撐過兩個選舉，完全就是政治陽謀。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，公投主文僅要求基市府拒絕於基隆市水產動植物保育區填海造地，未涉及協和可否轉型或四接可否開發。

她說，漁業法45條明定保育區的管理由地方政府負責，不但中選會主委李進勇任基隆市長時，依漁業法畫設保育區，曾限制區內投放或去除保護物須經市府書面同意，內政部長林右昌任基隆市長時，亦曾針對四接函覆原則同意台電填海造地，現在中央卻認定台電在保育區填海造陸，地方無權置啄，不合理。

邱臣遠表示，民進黨在基隆市8年執政，卻透過這樣的方式扼殺民意，沒有辦法接受，對基隆人來講，是不是不讓你們民進黨執政，就在懲罰我們基隆人。

公投 行政院 基隆 民進黨

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