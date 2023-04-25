不甘被罵「不要臉」高市議員邱于軒砲轟黨部要主委道歉
國民黨高市黨部上月舉辦一場小型研習會擦槍走火，衍生謾罵風波。議員邱于軒今日指控，會中有人罵她「不要臉」、「抹見笑」，她向主委羅世雄抗議未獲友善回應，要求羅道歉，並將向黨中央考紀會和婦女部提出抗議，另考慮提告。羅表示，為避免風波擴大未強行介入，會再跟黨籍議員加強溝通。
邱于軒指出，高市黨部3月辦理講座，黃姓講師當著所有人面，公開重複罵「邱于軒不要臉、抹見笑」，現場助理提出抗議，黃還是再次謾罵，黨部主委羅世雄在場竟沒制止。
邱說，很多人知道她個性火爆，所以沒人敢提，昨天才輾轉得知，第一時間立即致電向羅世雄抗議，羅竟然未置可否，認為那不是嚴重的事，「我們黨籍議員前方打仗，後方桶刀，怎能對一位女性、黨籍議員這麼臭嘴」。
「我會按程序報中央考紀會和婦女部，希望黨中央秉公處理！也要求羅世雄主委公開道歉！」邱于軒強調。
現任主委羅世雄上任2個多月，針對邱于軒的抗議，羅表示，為避免風波擴大未強行介入，會再跟黨籍議員加強溝通，並呼籲大家團結一致，打好總統立委選戰。黃姓講師則解釋，當時是在輕鬆氛圍下閒聊，純粹是經驗分享與交流，並無針對性。
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