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【專家之眼】中共攻台逾兩周習會出事？柯文哲做夢吧？

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
民眾黨主席柯文哲訪美，期間接受美國之音（VOA）訪問。圖/民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲訪美，期間接受美國之音（VOA）訪問。圖/民眾黨提供

台灣民眾黨主席柯文哲訪美，從開始接機人不多，接著倒吃甘蔗，三進AIT總部見美官員，小黨可以獲得大國重視，柯主席及幕僚對美工作有其成績。然而，柯此行仍有些發言值得商榷。雖然民主時代，人民應要著力於監督有錢有權的執政黨，但柯主席談話其實反映台人普遍缺乏了解強鄰的現實情況，值得提醒。

柯主席21日接受《美國之音》專訪，談及台海局勢，他表示，俄烏戰爭打了一年，俄羅斯總統普丁竟然還沒下台，「我是覺得蠻驚訝的」，如果在中國，「我看打到兩個禮拜（習近平）就會出事」。

此番發言之奇，不僅在於他兩周評估是怎麼來的？更在於他知道俄烏戰爭打了一年，前陣子公開的美國機密檔案顯示，被滲透程度很高的俄羅斯總統普丁都能繼續打下去，但在他眼裡，具有相對嚴格紀律的中共只能撐兩周。這麼瞧不起中共，可惜了曾引毛澤東言論與堅持辦雙城論壇的知陸形象。

柯的言論暗示台灣能撐到兩周以上，以及中共政權脆弱、不得人心。前者是否自知？戰爭沒打起來，只能自由心證，但後者讓人想起李登輝時期的中國崩潰論。當時就因此論甚囂塵上，李轉而推動戒急用忍，那時西方也有期待中共加入世界貿易組織，會引發政治自由化論調。時間過去那麼久了，此論還不時出現，直到川普時期美國把中共視為戰略競爭者，認為中共脆弱聲音才逐漸銷聲匿跡。畢竟，如果中共脆弱，美國政府就沒增加軍費的理由了。不料，柯主席卻舊調重彈。

或有人說，中共在疫情期間，曾顯露出統治疲態。這不能說全錯。畢竟上海封城的民怨，與解封時的匆促，似乎暗示著中共統治弱點。但如果關注最近中共政治社會變化，應能看到習在中共二十大的「一統江湖」，以及在社會上黨國對數位工具的嫻熟使用，這顯示至少在近幾年內，大陸不會出現民主化理論對執政黨內的反對派，乃至於國家社會對抗關係的期待。更不用說民調長期顯示華人文化裡，人民對政府的支持一向很高，即便號稱民主的台灣也是如此。

對中共不孚眾望有誤解其實不能全怪柯主席，因為台灣的知陸派有萎縮跡象。冷戰時期對岸封閉，台灣則被視為是中國研究重鎮，西方世界想了解大陸者，都要來台取經。早期我們有投誠的中共高幹，接著新血學習西方分析工具，又去大陸交流，再加上兩岸同文同種，分析資料肯定比較犀利。

然而，到了近年，也或許因為學術品質、兩岸緊縮的政治空氣與疫情影響，台灣學界願走中國大陸做田野研究者逐漸變少，地盤也如王小二過年，取而代之的，則是用國關等西方理論分析中共行為當道，如此一來，台灣分析跟西方無殊異之處，特定視角的理論工具運用結果，也就只能附隨於強權，中華民國就失去能動性了。

造成這個結果，中共其實不能高興、更有部分責任。把自己搞這麼神秘，只容許少數熟悉信任者穿梭兩岸，實則使資料來源被壟斷，如果有人怕壞了關係只講好話，那就不容易說服外界；面對嫻熟西方價值者的攻擊，具有清譽、能拿出有力證據辯護者，也就變成鳳毛麟角；更不用提台灣媒體惡質競爭，一些人上場胡謅，固然可讓熟悉內情者拿來消遣娛樂，但長期看來，社會積非成是，兩岸關係必然不會好。說中共善於宣傳統戰，實是抬高了他們的能力。

《孫子·謀攻》說：「知己知彼，百戰不殆。」台灣知美者不少，但知己又知陸者，幾希矣。面對兩岸兵凶戰危，台灣更應該要培養有自己觀點的學術與政策圈，而少數知陸者，也該有點社會責任意識才是。

中共二十大 俄烏戰爭 美國

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