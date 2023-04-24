遭指在原保地蓋豪宅 羅文嘉：民眾黨立委用假事實出征

立法院內政委員會今天審查「地方制度法部分條文修正草案」，民眾黨立委陳琬惠表示，法律禁止原住民保留地透過借名登記的人頭買賣方式給非原住民使用，但民進黨前秘書長羅文嘉卻使用該手法，在桃園市復興區的原保地蓋豪宅，經營「山裡生活民宿」。羅文嘉今晚在臉書表示，是不是因為他剛批評了民眾黨主席柯文哲，民眾黨立委就急著用假事實出征。

羅文嘉說，民眾黨立委今天說他仗著是綠營高官，知法玩法侵佔原住民家園。他離開政府公職已經18年，馬蔡兩人當總統，他都沒有任何官職，即使2019年回黨部一年，打完選戰，他還是兩袖清風、回歸田園。所以，不要說什麼綠營高官，這種指涉毫無意義。這些年，他接下水牛出版社，開了書店、種了田。結合更多人，在新屋鄉下辦免費英文班，讓弱勢孩子有機會學英文，然後在他的家鄉新屋與觀音，還有復興區部落學校辦免費打擊樂班。他太太則和民間團體合作，帶著夥伴、志工，到復興區七所學校，為部落孩子上課，這些都已經進行許多許多年。

羅文嘉說，12年來在偏鄉與部落的日子，寂寥的日子，不是為了什麼掌聲，也不是為了媒體鎂光燈，更不是為了誰的選舉。這是信仰的價值，雖然做得辛苦，但心靈很滿足。這12年來，不管在出版、書店、小農、食材、偏鄉教育，水牛與「我愛你學田」做的每一項事情，不僅建立在信仰的價值上，更建立在遵循法律上，不管法律合理與否，都遵照辦理，因為他知道他過去的工作背景，會被放大檢視，他必須比任何人按規定行事。

羅文嘉說，水牛團隊在部落的計畫已經有9年了，當時決定上山，是因為參與部落教育後，發現部落的家長，若沒有穩定的工作機會與收入，孩子的學習與生活，就很難正常。若只從後端提供教育資源，卻無法從前端改善就業機會，只是治標，而非治本。水牛自然學校與山裡生活計畫，就是嘗試建立基地，從源頭做起。

羅文嘉說，法律規定很清楚，地上權使用與土地權持有是兩件事，兩種不同的權利。一般人不明瞭，可以理解，立法委員不明暸，就很難理解了。「我只能想，是不是因為我剛批評了柯文哲，民眾黨立委就急著用假事實出征。」