立院委員會頻考察 綠委稱有必要：不該坐在辦公室立法

立法院財政委員會召委、民進黨立委林楚茵今天說，立法委員的工作除了立法，還有監督預算的執行跟使用狀況，因此立法院委員會的考察有其必要，立法委員應該要多走到戶外，不該被批評都坐在辦公室裡面立法。

根據統計，立法院本會期開議至今，內政委員會安排考察的次數為2次、外交及國防委員會為8次、經濟委員會為8次、財政委員會為9次、教育及文化委員會為5次、交通委員會為12次、司法及法制委員會為1次、社會福利及衛生環境委員會為5次。

其中，民進黨籍召委安排考察的總次數為26次，國民黨籍召委安排考察的次數則為21次，另外還有台灣民眾黨籍召委安排考察的次數為3次。

林楚茵今天受訪時表示，這個會期大家都在考察，因為立法委員的工作除了立法之外，還要監督預算的執行跟使用狀況，尤其是財政委員會還有審計跟主計，其中審計就是後續經費的使用，立法委員不該被人批評都坐在辦公室裡面立法，因此應該要鼓勵大家走到戶外考察。

林楚茵強調，立法委員本來就應該要考察，區域立委主要會著重在區域，當然會以自己的選區為主，否則難免會被質疑去踩別人的地盤，例如自己上周安排財政委員會到屏東縣考察，當地是民進黨立委鍾佳濱的選區，而鍾佳濱就是財政委員會的立委。

林楚茵認為，現在各個委員會都在安排考察，大家應該要鼓勵立委走出戶外，而不是掛上有顏色的角度看待，有時候走出去才會知道錢怎麼花，不然就是在辦公室畫大餅，因此立法院常設委員會的考察有其必要。

林楚茵說明，考察建設是立委的職責所在，不分黨派都在監督預算，而財政委員會不僅要監督財政部和金管會，還有編列預算的主計總處及負責決算的嗯紀不，因此當然必須特別了解預算執行的重要性。

林楚茵還說，大家時常聽到政府官員都坐在辦公室吹冷氣辦公的批評，根本不瞭解建設實際狀況，身為民意代表不應該只坐在室內開會，再加上這屆立委接近尾聲，因此安排考察、實際體檢預算執行的狀況是天經地義。