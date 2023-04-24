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藍營女議員問陳其邁會不會選總統？陳妙回：我會陪妳

聯合報／ 記者蔡容喬徐如宜／高雄即時報導
國民黨議員邱于軒問陳其邁會不會選總統？陳其邁笑回「我會陪妳！」圖／取自高雄市議會直播畫面
國民黨議員邱于軒問陳其邁會不會選總統？陳其邁笑回「我會陪妳！」圖／取自高雄市議會直播畫面

國民黨高雄市議員邱于軒今在議會質詢時表示，很多人市長沒做滿，像陳菊高升總統府秘書長，賴清德也去當行政院長，有市民希望她幫忙問市長陳其邁，未來這4年有沒有其他想法？會不會選總統？

陳其邁笑回「我會陪妳，不過我怕妳去選立委」，邱說她沒有要選，陳其邁說，「那我們在議會有4年時間相處，請多指教！」

邱于軒說，市長當第二任後，沒有連任壓力，要追求的是歷史定位，也就是未來離開高雄後，外界會怎麼看待這位市長，今天很多議員關心台積電議題，市長去年8月曾說，兩年後坐火車到高雄，第一站就看見台積電，但她很好奇市長任期結束前，台積電是否能在高雄量產。

邱于軒表示，2011年陳其邁擔任立委時，曾批評前高雄市長吳敦義，說他政見跳票被說白賊，邱于軒擔心市長兩年拚四年，卸任前台積電會不會量產，既然要互看4年，希望市長能回答。

陳其邁回答，台積電更改製程時，有些條件必須滿足才能更改，當然會向市府提到建廠時程，這應該由台積電對外說明。至於他之前的發言，是在製程更改前，台積電更改了，市府就要尊重。

邱于軒也說，高雄財政辛苦，四箭齊發、缺工缺料，輕軌預算從165億元漲到200多億元，市長已沒有連任壓力，應該針對市府還款計畫明確規畫，不要再跨財政紀律紅線，例如，沒錢就叫國營企業全額幫忙蓋運動中心，蓋動物園就找建商。

另外，邱于軒也問，勞動部長許銘春幫高市爭取3千萬元辦理25淑女墓活動，到底要不要持續辦理？陳其邁說，因討論失焦，中央預算取消，會請勞工局規畫其他形式舉辦，但意義還是一樣。

邱于軒說，市長目前政治前途看好，要什麼有什麼，中央願開綠燈補助，但後陳其邁時期，補助款是雙面刃，高雄四箭齊發下，未來財政要怎麼走必須好好規畫。

台積電 邱于軒 陳其邁

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