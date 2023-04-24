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平均地權條例明公布5項子法 林右昌：打炒房不是打房

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
內政部長林右昌今表示，近日已和相關機關、公會討論，明日將預告平均地權條例5項子法。記者劉懿萱／攝影
內政部長林右昌今表示，近日已和相關機關、公會討論，明日將預告平均地權條例5項子法。記者劉懿萱／攝影

立院今年一月三讀通過平均地權條例修正案，由內政部研擬子法。內政部長林右昌今表示，近日已和相關機關、公會討論，明日將預告5項子法。林也強調，政府是打炒房不是打房，讓房市正常化，杜絕炒作，對於正當建築、不動產業者還是會鼓勵、保障。

林右昌說，平均地權條例去年開始修法時，就已經開始慢慢發酵，今年法案修法通過後，效果更好。從數據來看預售屋成交量僅剩3成，房價也溫和修正。近日跟很多相關機關、公會討論，也把各方的意見納進子法，兼顧實務及理想面，並預告明日將有5項平均地權條例子法，內容會再說明。

林也強調，政府是打炒房不是打房，打擊投機、鼓勵投資，讓炒作能消弭於無形，對於正當、正常的建築、不動產業者會鼓勵及保障，希望透過修法讓房市正常化，並杜絕炒作，讓大家安居樂業。

林右昌 建築 打炒房

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