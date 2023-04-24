陳琬惠指在原保地蓋豪宅 羅文嘉：不需為柯文哲丟泥巴

立法院內政委員會今天審查「地方制度法部分條文修正草案」，民眾黨立委陳琬惠表示，法律禁止原住民保留地透過借名登記的人頭買賣方式給非原住民使用，但民進黨前秘書長羅文嘉卻使用該手法，在桃園市復興區的原保地蓋豪宅，經營「山裡生活民宿」。羅文嘉今天表示，他一切坦蕩蕩，陳琬惠不需要因為他受訪對民眾黨主席柯文哲有所批評，就亂丟泥巴。

羅文嘉表示，他離開政府公職已經18年，投入偏鄉教育、出版、書店、農業前後也有12年，一切都依照法律規定，坦蕩蕩，「不需要因為我接受媒體專訪對柯文哲有所批評，就亂丟泥巴。我不做靠特權的事情，也不做違法的事情，這是我在民間18年來的堅持。」

羅文嘉說，「不僅如此，這十多年來，水牛團隊與夥伴，在偏鄉、在部落、在社區，做的事情，遠比陳委員理解的還多。」