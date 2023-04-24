快訊

國防部：解放軍山東艦距鵝鑾鼻120浬 將經台灣東南海域

「4G完全夠用」有必要辦5G網路？ 鄉民曝出手1關鍵：這時再辦就好

爆18歲兒「大學沒考上」將離台 小彬彬急澄清真相：回家向他道歉

揭羅文嘉桃園民宿是原保地借名登記 立委批知法玩法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。圖／陳琬惠團隊提供
民眾黨立委陳琬惠。圖／陳琬惠團隊提供

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院內政委員會質詢，指民進黨前秘書長羅文嘉位於桃園復興區大窩路601號的「山裡生活」民宿，以原住民族保留地「借名登記」方式迴避法規限制。她要求原民會盡速修法，杜絕「羅文嘉們」知法犯法、侵犯原住民家園的情形。

立法院內政委員會今上午審查「地方制度法」部分條文修正草案。陳琬惠質詢，為維護原住民的生計與家園，原保地依法只能轉賣給原住民，然而，有許多觀光地區的原保地，卻早已透過假人頭設定高額抵押權等方式，使非原住民的投機分子實質取得土地，進行溫泉飯店、大型露營區的開發。

陳琬惠指出，位於原保地的「山裡生活」民宿，2008年由陳強年（原住民）以買賣取得土地所有權，2015年由宜蘭水牛書旅股份有限公司（代表人為羅文嘉的太太劉昭儀、監察人為羅文嘉）取得土地普通抵押權、農育權，2021年民宿起造，2022年正式營業。

她質疑，山裡生活民宿實際營運者為羅文嘉，陳強年僅供「借名登記」，以此迴避法規的限制。雖然在當年，羅文嘉的作為沒有違法，但以他綠營黨政高官的經歷，一定熟稔法規、也理解原保地設立的目的，卻仍知法玩法，用人頭「借名登記」侵犯原住民的家園，開民宿賺大錢。

陳琬惠批評，近日媒體報導羅文嘉將成為賴清德競選總統時重要的輔選要角，先不談罔顧原民權益的羅文嘉有沒有把「清廉勤政愛鄉土」民進黨的基本價值當一回事，副總統賴清德真的要放任知法玩法的羅文嘉手握大權指點江山？

陳琬惠說，行政院去年提出「原住民族保留地管理利用條例」草案第17條修法，要禁止原保地設定抵押權予地上權。草案雖然在立法院，但解決原保地亂象已具社會共識，呼籲原民會盡速推動修法，別再讓「羅文嘉們」知法玩法侵犯原住民家園。

羅文嘉 原住民 陳琬惠

延伸閱讀

還要等！桃園運動中心泳池修不好 總修繕經費已破3千萬

桃園球場草皮積水、狀況百出 議員諷：棒球成水上運動

新北旅宿評選今開跑 首納「低碳友善」供民眾更多選擇

桃園抓車禍肇逃獎金難申請 民代要求比照其他五都

相關新聞

立院委員會頻考察 綠委稱有必要：不該坐在辦公室立法

立法院財政委員會召委、民進黨立委林楚茵今天說，立法委員的工作除了立法，還有監督預算的執行跟使用狀況，因此立法院委員會的考...

揭羅文嘉桃園民宿是原保地借名登記 立委批知法玩法

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院內政委員會質詢，指民進黨前秘書長羅文嘉位於桃園復興區大窩路601號的「山裡生活」民宿，以原住...

土耳其台灣中心違法勸募 立委要負責人裘振宇退還捐款

土耳其與敘利亞邊境今年發生強震，台灣雷伊漢勒世界公民中心發起勸募計畫，這個中心執行長裘振宇遭質疑募款金流有異，時代力量立...

投入中6選立委？ 王育敏：剛當副市長，沒意願且未徵詢

台中市立委第6選區，民進黨初選由議員江肇國出線，但國民黨初選卻「等嘸人」，在地議員建議副市長王育敏，巧的是王育敏最近加入...

平均地權條例明公布5項子法 林右昌：打炒房不是打房

立院今年一月三讀通過平均地權條例修正案，由內政部研擬子法。內政部長林右昌今表示，近日已和相關機關、公會討論，明日將預告5...

陳琬惠指在原保地蓋豪宅 羅文嘉：不需為柯文哲丟泥巴

立法院內政委員會今天審查「地方制度法部分條文修正草案」，民眾黨立委陳琬惠表示，法律禁止原住民保留地透過借名登記的人頭買賣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦