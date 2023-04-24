揭羅文嘉桃園民宿是原保地借名登記 立委批知法玩法

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院內政委員會質詢，指民進黨前秘書長羅文嘉位於桃園復興區大窩路601號的「山裡生活」民宿，以原住民族保留地「借名登記」方式迴避法規限制。她要求原民會盡速修法，杜絕「羅文嘉們」知法犯法、侵犯原住民家園的情形。

立法院內政委員會今上午審查「地方制度法」部分條文修正草案。陳琬惠質詢，為維護原住民的生計與家園，原保地依法只能轉賣給原住民，然而，有許多觀光地區的原保地，卻早已透過假人頭設定高額抵押權等方式，使非原住民的投機分子實質取得土地，進行溫泉飯店、大型露營區的開發。

陳琬惠指出，位於原保地的「山裡生活」民宿，2008年由陳強年（原住民）以買賣取得土地所有權，2015年由宜蘭水牛書旅股份有限公司（代表人為羅文嘉的太太劉昭儀、監察人為羅文嘉）取得土地普通抵押權、農育權，2021年民宿起造，2022年正式營業。

她質疑，山裡生活民宿實際營運者為羅文嘉，陳強年僅供「借名登記」，以此迴避法規的限制。雖然在當年，羅文嘉的作為沒有違法，但以他綠營黨政高官的經歷，一定熟稔法規、也理解原保地設立的目的，卻仍知法玩法，用人頭「借名登記」侵犯原住民的家園，開民宿賺大錢。

陳琬惠批評，近日媒體報導羅文嘉將成為賴清德競選總統時重要的輔選要角，先不談罔顧原民權益的羅文嘉有沒有把「清廉勤政愛鄉土」民進黨的基本價值當一回事，副總統賴清德真的要放任知法玩法的羅文嘉手握大權指點江山？

陳琬惠說，行政院去年提出「原住民族保留地管理利用條例」草案第17條修法，要禁止原保地設定抵押權予地上權。草案雖然在立法院，但解決原保地亂象已具社會共識，呼籲原民會盡速推動修法，別再讓「羅文嘉們」知法玩法侵犯原住民家園。