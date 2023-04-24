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維吉尼亞州長楊京：為維州和台灣的供應鏈打造新途徑

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）訪問團，她表示，歡迎維吉尼亞州來台設置商務辦事處，持續深化雙邊的經貿關係，期待雙方展開更多元的合作計畫，在教育及學術等領域持續加強合作交流。

楊京表示，雙方一起努力，一定可以為維州和台灣的供應鏈，打造新途徑，為雙方人民帶來繁榮和機會。

蔡總統說，訪團來台訪問兩天行程緊湊，今天清晨5時多抵達台灣，幾個小時後就來到總統府。感謝大家對台灣的重視和支持，她要代表台灣人民表達最誠摯的歡迎。

蔡總統指出，維吉尼亞州和台灣有長達42年的姊妹州夥伴關係，楊京上任後的首次海外訪問，也選擇來到台灣，格外具有意義。今年2月，維吉尼亞州眾議會，全體跨黨派議員通過決議案，支持台灣國際參與，參眾議會也無異議通過研議在台設立商務辦事處的法案，楊京簽署生效。

蔡總統說，台灣和維吉尼亞州，在教育文化等領域有長久合作關係。去年8月，完成教育合作備忘錄第二次續約，相信在推動中文和英語教育方面，能夠共同創造更多豐碩成果。維吉尼亞州有許多知名學府，包括維吉尼亞大學、維吉尼亞理工大學及維吉尼亞軍校等，這些學校很多優秀校友在台灣，都成為各領域的重要人才。

楊京表示，維州和台灣有許多共同點。雙方人民都具獨創力與天賦，他非常期待發展更加強健與持久的友誼。今天他很高興簽署行政命令，同意在台灣設立駐台商務辦事處，有助深化與台灣的經貿關係。

楊京說，這是維州在海外設立的第四個商務辦事處，其他在德國、南韓與日本，代表維州堅定承諾，希望促進合作，強化與台灣之間的關係。

楊京表示，在維州的台灣企業讓他見證台灣製造業專業實力，特別是在半導體、電子科技產業等方面。維州有獨特的地理位置，適合吸引半導體製造業到美國，維州和台灣都是美光科技重要的據點。美光運營受益於台灣40多年來耕耘發展的成熟半導體生態，雙方一起努力，一定可以為維州和台灣的供應鏈打造新途徑，為雙方人民帶來繁榮和機會。

半導體 美國

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