8國11名議員組團！外交部歡迎福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團訪台

福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團訪問台灣，成員包含巴拉圭、阿根廷、巴西、厄瓜多、薩爾瓦多、墨西哥、多明尼加與烏拉圭等8國11名友我國會議員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，拉丁美洲及加勒比海福爾摩沙俱樂部國會議員，首度組團來訪，4月24日至28日訪台，在台期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃，接受外交部次長俞大㵢款宴，拜會衛生福利部、中央健康保險署、新光吳火獅紀念醫院，深入瞭解台灣在醫療衛生領域的成就，安排參訪新竹科學園區、台北101、故宮博物院及孔廟等經文設施，認識台灣各個領域進步現況及美好風土民情。

外交部表示，基於對自由、民主、法治與人權等普世價值的認同，拉丁美洲及加勒比海地區友我國會議員在2019年組成福爾摩沙俱樂部，成員多年來以公開致函，社群媒體發表聲明，國會通過決議以及簽署聯合宣言等方式，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC），及國際刑警組織（INTERPOL）等，讓台灣在國際上受到廣泛關注與支持。隨著全球疫情逐漸緩和，俱樂部成員首度訪華，對深化台灣與拉丁美洲地區的國會交流，以及凝聚區域內支持台灣的力量甚具助益。