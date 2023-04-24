土耳其台灣中心違法勸募 立委要負責人裘振宇退還捐款

土耳其與敘利亞邊境今年發生強震，台灣雷伊漢勒世界公民中心發起勸募計畫，這個中心執行長裘振宇遭質疑募款金流有異，時代力量立委邱顯智今天表示，中心勸募案屬於違法勸募，請裘振宇還給捐款人一個真相。

邱顯智上午在立法院舉行記者會，有關土耳其台灣中心募資案的爭議，幾個月前在網路及媒體引起很多關注，就民眾在臉書公布的資料，與台灣雷伊漢勒世界公民中心發布聲明稿的內容，多次邀集相關機關部會釐清，要求機關提供目前掌握的事證。

邱顯智表示，經過中央主管機關衛福部積極調查，還有基隆市政府、外交部等相關單位彙整資料後，可以認定2021年3月在貝殼放大公司經營的集資平台上架，募到超過新台幣1600萬元的土耳其台灣中心勸募案，屬於違法勸募，發起人應該依法退還捐款，讓公益勸募回歸透明法治，才能讓台灣人的共善走得長久。

邱顯智指出，經過與衛福部確認，本案是違法募資，依照公益勸募條例」第7條規定，勸募團體必須向縣市政府申請許可，取得勸募字號後才能開始募款，根據同法第5條規定，只有公立學校、行政法人、公益性社團法人、財團法人可以發起勸募。

邱顯智說，2021年在貝殼放大公司募資網站上架的土耳其台灣中心募資案，當時並未向縣市政府申請勸募許可，沒有取得勸募字號就逕行募款，已經違法，募資網站上的發起人國際人道建築與教育協會，還未完成立案程序，不具備合法勸募發起人的資格。

邱顯智表示，衛福部近期再度發函，要求貝殼放大公司提供合約書、匯款紀錄等書面資料，希望確定誰是違法勸募案的發起人，必須依照公益勸募條例第22條返還捐款。

邱顯智指出，根據貝殼放大公司提供給衛福部匯款紀錄，有超過300萬元捐款，匯入裘振宇個人帳戶，更有超過60萬元捐款，匯入國際人道建築與教育協會，完全跟過去貝殼放大公司、協會回覆基隆市政府未收取任何款項說法矛盾。

邱顯智質疑，貝殼放大公司提供的資料有行銷顧問協議書和補充契約，當時簽訂的主約在哪裡，貝殼放大公司作為國內最大的募資平台之一，已經有相當豐富經驗，為何會讓沒有勸募字號案件上架，開立捐款收據的單位究竟為何，以及款項為何會流入私人帳戶。