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高市府擬澄清湖畔蓋豪宅 立委吳怡玎：豪宅恐成淹水區

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民團今上午邀請民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，在立法院舉行「守護澄清湖綠樹、景觀、水源、滯洪區，呼籲營建署勿毀澄清湖綠地蓋豪宅大樓」記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 記者林伯東／攝影
高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民團今上午邀請民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，在立法院舉行「守護澄清湖綠樹、景觀、水源、滯洪區，呼籲營建署勿毀澄清湖綠地蓋豪宅大樓」記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 記者林伯東／攝影

高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，今天下午開發計畫在內政部營建署進行審查，民團今上午邀請民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。

森林城市協會理事長莊傑任表示，並非完全反開發，只是希望不要全以目前規劃的都緊鄰河岸，建議開發應集中在遠離湖岸的既有停車場區，道路截彎取直退縮遠離湖岸，打造水岸隔離綠帶，讓開發兼顧生態景觀、觀光遊憩、水源保護與防洪需求，且更加省錢。

莊傑任指出，澄清湖是高雄的觀光風景區、飲用水保護區，正常的做法湖岸邊必須留設100公尺以上的的水源保護綠帶，但現在高市府卻要把澄清湖水岸公園7.88公頃都變成「水岸第一排豪宅大樓」，道路又緊鄰湖岸，破壞觀光景觀，也危害高雄人的飲用水安全。

國民黨立委吳怡玎指出，此案多處明顯有缺失，都市計畫法第45條規定「公園、體育場所、綠地、廣場及兒童遊樂場，應依計畫人口密度及自然環境，作有系統之布置，除具有特殊情形外，其占用土地總面積不得少於全部計畫面積百分之十」澄清湖特定區計畫綠地加起來只有9.89%，已經不到10%，新方案中更是把公園用地降下來，從16多公頃降到8點公頃，將近一半，質疑是否合乎法規？

吳怡玎表示，此處原是做為滯洪和調節池等作用，極端氣候越來越嚴重，大雨大水風險越來越高，若市府執意進行，未來此處蓋的「豪宅區恐成淹水區」，鄰近鳥松、鳳山區居民也會遭殃，受淹水之苦。

吳怡玎說支持開發，但如何開發讓地方更好，而非更糟糕，是很重要的。湖景第一排景色美，但若有公園當緩衝，湖景前有公園、湖色也是很棒的住宅，原訂計畫中將公園改建大樓、建物拆除改建公園，有點莫名其妙，除浪費建設經費，也增加碳排。

民進黨立委林岱華表示，台灣土地小，常見開發與環保間的拉扯問題、經濟和生態間的衝突，政府應找到平衡點。時代力量立委陳椒華指出，飲用水取水口1公里內不應開發，高雄飲用水品質是全國最後一名，澄清湖除了是觀光景點，更是高雄市飲用水源。

陳椒華批，「中央政府每年編列預算進行改善水質改善，現在卻還要在取水區的澄清湖1公里內進行開發」，此範圍內應該是不能開發才對，希望營建署妥善處理，呼籲高雄市政府不要在這樣重要的區域蓋豪宅。

民眾黨立委張其祿直言，水淹到市區是許多高雄人共有的記憶，「其實豪宅已經很多了，真的有需要在風景區景觀第一排來蓋這些豪宅大樓？」不是沒有更好的方法，民間也提出方案，但市府卻罔顧，如果未來滯洪空間又不夠，後果又要由全民承擔，盼高雄市府能更有前瞻性，給市民更安全有保障的規劃。

高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，今天和民團在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 圖/陳椒華國會辦公室提供
高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，今天和民團在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 圖/陳椒華國會辦公室提供
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高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，今天和民團在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 圖/陳椒華國會辦公室提供
高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，今天和民團在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 圖/陳椒華國會辦公室提供
高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，今天和民團在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 圖/陳椒華國會辦公室提供
高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民團今上午邀請民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，在立法院舉行「守護澄清湖綠樹、景觀、水源、滯洪區，呼籲營建署勿毀澄清湖綠地蓋豪宅大樓」記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 記者林伯東／攝影
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高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，今天和民團在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 圖/陳椒華國會辦公室提供
高雄市府都發局擬開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華等朝野立委，今天和民團在立法院舉行記者會，表達反對不當開發計畫的立場，保護澄清湖水源和生態。 圖/陳椒華國會辦公室提供

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