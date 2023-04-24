治安嚴重惡化 藍：陳建仁、林右昌應負責

新北市槍擊事件到底該由誰負責？國民黨團副書記長吳怡玎舉出白曉燕事件以及去年的台南88槍案為例說，白曉燕事件當時，中央執政黨國民黨並沒有指責地方，而是擔起全責。但這次新北槍擊案，行政院長陳建仁、內政部長林右昌卻推給地方意圖卸責。因此吳怡玎懷疑「到底是中央沒有責任，抑或是為了選舉而卸責？」

24日上午的記者會共有國民黨副秘書長吳怡玎、立委李德維以及總召曾銘宗參與。

中央卸責給地方？

1997年藝人白冰冰的女兒白曉燕在台北縣被綁架撕票的事件，當時台北縣，也就是現在的新北市是由民進黨執政，而當時的中央執政黨為國民黨。吳怡玎說，當時中央執政黨並沒有卸責給地方，而是和地方共同負起責任。

但這次的新北槍擊案，民進黨內政部長林右昌表示這是「地方治安事件」，行政院長陳建仁更表示「希望地方負起責任」。讓吳怡玎不禁懷疑，這次中央要求地方負責的動機不單純。

民進黨做錯事罵大家

吳依玎也舉例，去年的台南88槍案，就是因為當時中央及發生地都是民進黨，所以行政院長蘇貞昌才會說「虛心檢討」，現在一旦發生的縣市是由國民黨執政，馬上就譴責地方。對此，吳怡玎表示有一種「國民黨做錯事大家罵，民進黨做錯事罵大家」的感覺。

吳怡玎也說明，作為中華民國人口最多的縣市，新北市的犯罪率卻是連年下降，到現在已經是六都最低，顯示新北市犯罪防治並非原地踏步。

對國家治安不信任

李德維亦表示，根據中正大學犯罪防治系調查，雖然民眾對社區治安感到安心，但卻對國家的治安感到不安，顯示雖然宵小等小型犯罪因為廣設監視器等政策減少，但重大治安犯罪未有改善。

並且去年的88槍擊案及這次的新北51槍擊案都是以衝鋒槍作為犯案工具，李德維也質疑，比起放任、卸責並檢討地方治安，是不是更應該檢視玩具槍的規範？以避免改造槍枝、肅槍不利等導致黑槍滿天飛的狀況。

最後曾銘宗也強調，希望行政院盡快提出肅槍、掃毒、詐騙的解決方案，還給民眾安全、安寧的社會。

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