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時力：新北重大治安事件頻傳 侯友宜震怒無法解決問題

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新北市長侯友宜日前越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜日前越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團。圖／新北市政府提供

時代力量發言人余佳蒨今天表示，新北市治安崩壞，震怒跟臨檢都不能解決問題，政府除了要斬斷黑道金流，更應該釐清槍枝彈藥的源頭，著手查緝黑槍氾濫的問題。

時代力量發布新聞稿指出，新北市接連發生槍擊案件、公然挑戰公權力的囂張行徑，新北市長侯友宜再度震怒，下令新北市的員警全體總動員，針對轄內的不良場所與幫派據點嚴格掃蕩。

余佳蒨指出，黑道之所以能如此猖獗，背後多是仰賴豐沛的金流與強大火藥庫作為後盾，依據警政署資料，2017年至今全台共查獲將近9000枝槍枝，顯示黑槍氾濫問題嚴重，無論是走私制式手槍，還是改造槍枝，當槍械取得容易，改造成本低廉，槍枝犯罪事件只會越來越多。

余佳蒨說，黑槍流竄全台的背後，是一連串不法廠商與改裝產業鏈，時代力量立委邱顯智曾經揭露不法業者與改造槍枝的密切關係，基層員警忙於調查槍擊事件，中央和地方政府不應該互相推諉卸責，而是要合作嚴加查辦黑槍氾濫衍生的問題，共同維護國內治安，保障國人生命安全。

時代力量 槍枝

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