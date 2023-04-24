國民黨團：治安全面惡化 林右昌、陳建仁只甩鍋不負責

國民黨立法院團今天舉行記者會指出，民進黨政府對於黑槍氾濫問題，一直拿不出具體對策，行政院長陳建仁、內政部長林右昌，對國內治安惡化問題，只有甩鍋給縣市首長負責一招，什麼也不用負責，看到黑槍、毒品氾濫、詐騙橫行，全都束手無策。

國民黨團總召曾銘宗表示，去年7月開始，台灣發生一連串重大治安事件，包括7月南投槍手持槍槍決4人案、8月台南殺害雙警案、11月台版虐囚事件有4人遭殺害棄屍、台南88槍擊案。今年2月，林右昌表示，詐騙集團已經成為國安問題。

曾銘宗指出，陳建仁2月20日舉行上任後第一次治安會報，內政部警政署提出民國112年治安趨勢與策進作為，指出近五年來，全般刑案發生數，因疫情關係，呈現先降後升趨勢；負責督導治安的行政院政務委員羅秉成說，有關掃黑重點工作，請法務部及內政部警政署積極辦理。

曾銘宗認為，行政院都看到治安問題，黑槍越來越氾濫、槍擊事件依舊頻傳，只會推責和雙標，台南發生88槍重大槍擊事件，行政院連問一下台南市政府都不敢，見到新北市發生槍擊案，竟將全部責任推給新北市政府，難道行政院長都沒有責任。

國民黨團副書記長吳怡玎說，一樣是治安責任，民進黨一貫雙標。26年前發生轟動全國的白曉燕命案，案發地點均在台北縣轄內，當時中央執政是國民黨，台北縣長是民進黨尤清，命案發生後民意沸騰，執政的國民黨承擔一切責任，內政部長林豐正、警政署長姚高橋下台負責。

國民黨立委李德維表示，現在流傳一句話，「全台只剩我沒槍。」警方揭露玩具槍改衝鋒槍成犯罪主流，新北市51槍槍擊案，是利用改造槍成為犯罪工具。要求內政部、警政署，會同經濟部商檢局，對於玩具槍檢驗標準，適切檢討，避免成為犯罪集團作案工具。

李德維指出，近八年青少年犯罪數字不斷攀升，顯見未成年人被黑幫引誘、吸收成為黑幫一份子，成為犯罪工具與擋箭牌，政府相關單位必須重視問題嚴重。