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時力不滿盧沙野台灣問題發言請中國大陸向國際道歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中國駐法國大使盧沙野不時發言惹禍，近80名歐洲議員要求將其驅逐。取自大陸駐法國大使館官網
中國駐法國大使盧沙野不時發言惹禍，近80名歐洲議員要求將其驅逐。取自大陸駐法國大使館官網

中國大陸駐法大使盧沙野聲稱台灣的命運由中國人決定，時代力量發言人余佳蒨今天表示，中國大陸習慣扭曲事實，已經踩到各國紅線，引起國際社會公憤，請中國大陸政府向國際社會道歉，收回戰狼式的爭議言論。

時代力量發布新聞稿指出，盧沙野宣稱14個前蘇聯國家沒有主權國家地位，包括波羅的海三國、烏克蘭都已經提出嚴正抗議，歐洲議會近80位議員發表公開信，要求法國外交部長驅逐盧沙野。

余佳蒨說，盧沙野過去數度因為不當發言惹議，依然受到大陸重用，盧沙野曾經多次說兩岸同屬一個中國，聲稱要再教育台灣人，荒謬言論無法接受，這次事件再次證明，中國大陸對於主權的認知早已和世界脫節，台灣就是一個主權獨立的民主國家。

余佳蒨表示，請大陸早日認清現實，跟上世界的腳步，大陸自認戰狼，實則狂亂妄言，讓全世界都聽不下去，大陸快針對爭議言論道歉，否則只會貽笑國際。

時代力量

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