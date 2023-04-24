影／藍綠較勁兩岸論述 林佳龍：不該唱和中國 影響投票

副總統賴清德昨天(23日)在演講當中，直指國民黨的國家認同像是「精神分裂」一樣；國民黨也反擊賴清德「庸醫害國」，如果要和平保台，為何不敢廢除民進黨的神主牌「台獨黨綱」？總統府秘書長林佳龍今天（24日）出席台灣智庫《挑戰2032台灣國家願景系列論壇》之後受訪表示，台灣主體性才是關鍵，不能夠因為對方威脅要發動戰爭，一些政黨就跟他們唱和，想要影響台灣人民的投票行為。

林佳龍認為，民進黨透過政策，能夠讓台灣人民在投票的時候，不要流於人身攻擊或者是抹黑，所以訴求台灣做為一個主權國家、想建構一個正常的國際關係，包括兩岸的關係都應該正常化。所以賴清德昨天在辜寬敏紀念會上，也提出「兄弟之邦」，希望以政策性的思維來引領建設性的討論，而不要流於名詞文字的抹黑，然後企圖對個人攻擊，希望在野黨也能夠提出台灣如何能夠深化民主國家的政策路線。