李文忠說榮家蔣中正銅像有預防老人失智保存記憶功能

退輔會榮民之家保留蔣中正總統銅像，退輔會副主委李文忠上午表示，對榮家而言，這是預防老人失智，保存記憶的作法。退輔會將積極推動眷村文化保存，陸續成立榮民文物文物館，分批前往榮家展覽。

立法院外交國防委員會上午審議國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案。國民黨立委陳以信表示，他曾與李文忠實地參訪過台南精忠新村眷村文化保留區，發現許多歷史留存的記憶，對榮家老人失智預防有所幫助。

李文忠說，退輔會積極整理文物資料，將陸續成立榮民文物文物館，分批前往榮家展覽。如中華抗協提供榮家抗戰資料，退輔會提供經費補助，相關資料對失智的前輩，回憶過去生涯場域，這不只有台灣這樣作，美國對於越戰的退伍軍人也這樣作，這也是過去退輔會主張榮家應保存蔣中正銅像的原因。

陳以信表示，希望退輔會加強相關措施，南榮處有一些作法因疫情暫停，現在應立即推動回復。眷村文化保存是承先啟後，現在不保存，斷了就沒有了。對老年榮民十分重要，對年長者能協助預防失憶，對失智者則能協助保存，挽留所剩記憶。老東西是不帶政治意識形態，不管是到榮家的眷村文化展覽，甚至用貨櫃屋到各榮家、農場巡迴展覽，都能吸引人潮與關注。