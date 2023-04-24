王鴻薇揭合庫AMC黑幕 大改內規七成放款集中高雄

國民黨立委王鴻薇說，合庫AMC在蔡見興上任董事長後，承做都市更新及危老代墊款業務，修改業務內規渉嫌放水。莊姓地方人士案、許立經璽橋建設案都有疑慮，都市更新及危老代墊款業務，至今總放款金額約74.7億，近7成金額集中放款在高雄。

她表示，民進黨在地方進行利益輸送，合庫新任董事長林謙浩及金管會應該介入調查。

王鴻薇指出，前年12月合庫AMC修改內部的受理都市更新及危老重建代墊各項款業務辦法，把應該要核准才能放款的適用範圍，修改成只要直轄縣市主管機關公告劃定之都是更新地區，就可以放款，沒申請都市更新的土地，只要被市府畫定為都更，就可申請代墊款。申請都市更新計畫就算沒核定，也可以拿到全額款項，大開放款方便之門。

王鴻薇說，許立經璽橋建設案是在合庫AMC修改代墊放款辦法後四個月，拿著與友聯倉儲的土地購買契約，申請都更代墊款19億元。但風險評估報告中，還款來源說明，是買來土地再租給友聯倉儲收租金，以及賣掉部分土地方式還款，根本沒有執行都市更新。合庫AMC撥款迅速，111年4月申請，同年6月全額撥款完畢，彷彿就是為璽橋建設量身打造。

針對另一案高雄莊姓地方人士代墊款案，王鴻薇指出，莊男有妨礙自由等前科案底，屬於爭議人物，合庫AMC在110年8月通過莊申請代墊放款將近12億，放款後111年2月，莊男又以連泰租賃公司名義，購買合庫AMC名下台北市民權東路三段4號10樓辦公室，莊男公司開幕時，邀請蔡見興、民進黨立委陳亭妃及數位部官員出席，和民進黨政商關係匪淺。