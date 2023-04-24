藍：打詐國家隊淪詐騙集團 蔡政府成治安惡化最大元兇

國民黨上午記者會批評新北市發生治安狀況，民進黨政府甩鍋卸責地方政府，行政院長陳建仁忙著黨同伐異，攻擊地方首長。蔡政府任內治安與詐騙案件不斷攀升，才是國內治安敗壞最大元兇。

國民黨文傳會主委林家興指出，根據警政署數據，蔡政府任內犯罪數是十多年來首次反彈上升，馬政府時期治安數據從第一年每年27萬治安事件，隔年下降到21萬件，治安卓有成效，一路往下，大幅壓低治安案件的發生率，蔡政府任出現15年來犯罪案件，首次向上攀升，從前年7.3萬件上升到去年8.2萬件，上升超過12%。

林家興說，相較馬政府有效壓低詐騙案量，蔡政府任內108年、109年開始大幅上升，從2.3萬件增加到2.9萬件，超過26%，國人每年詐騙受害數據達到天文數字，治安惡化、詐騙也惡化，民進黨怎麼好意思把治安責任甩鍋給地方。

林家興表示，請問陳建仁，新北槍擊案關鍵主嫌竟然可以逃跑出境，是移民署還是警政署要負責。請問數位部長唐鳳，承諾期限已到，詐騙廣告下架了沒。請問民進黨，七年多執政全國治安惡化誰負責，蔡英文總統，還是副總統賴清德。

新北市議員江怡臻指出，去年7月行當時的行政院院長蘇貞昌宣示成立打詐國家隊，負責識詐、懲詐、阻詐和堵詐，以防詐騙、毀工具、擋金流、清集團為目標。口號落落長，但執行成效呢？

江怡臻說，根據警政署統計111年全台灣民眾被詐騙金額將近70億元，去年下半年詐欺案比上半年暴增3000餘件。反觀新北市在111年12月到111年1月，阻攔1億1621萬885元被詐騙，較去年同期增加5665萬4215元，新北市詐騙攔阻件數成效，提升28.29%。

新北市議員呂家愷表示，面對一樣的治安事件，學甲88槍案發生時，蘇貞昌沒有要台南負全責，但新北槍擊案件，陳建仁卻要新北負全責，陳建仁這句話對得起上帝？人民擔心的是當前地方子彈到處飛，但中央官員是讓政治子彈繼續飛，如此受害的永遠是台灣人民。