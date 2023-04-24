缺電日益嚴重 立委質疑能源轉型糖衣包裹綠金

民眾黨立委賴香伶今天指出，國內用電需求增加，政府只能以綠電追趕越發嚴峻的用電需求，昂貴的綠電到底是政策性放任，還是結構上真的降不下來，或購電成本任廠商於取予求，過去黑金如今轉換為綠金。

民眾黨立法院黨團舉行記者會，希望政府盤點整體能源政策，務實解決缺電問題。賴香伶指出，根據經濟部資料顯示，無論尖峰負載還是全國用電量，每年成長2%至3%。

賴香伶表示，國內用電需求量增加，加上產業發展考量，政商轉向用昂貴的綠電追趕越來越嚴峻的用電量，希望能藉此將缺口補足，綠金利益隨之而來，包裹在綠電、能源轉型的糖衣下，特定企業、政府公權力與地方勢力結合成為綠能複合體。

賴香伶指出，蔡政府只顧經營綠能複合體，跳電事故越來越頻繁，環保署直到今年才開始盤點全國光電潛力屋頂；政府應該加速推動社區型發電規畫，拿錢補助台電虧損，不如補助民眾屋頂種電，讓多數民生用電能自給自足，這樣政府不需要再拿人為因素或小動物當作停電藉口搪塞。

民眾黨團立法院總召邱臣遠表示，外資、海外企業到台灣投資，除了政治穩定外，能源供給是大家很關注的，最近他到海外國會外交，很多歐美國家的國會議員都高度關切台灣能源政策和能源供給。

邱臣遠指出，台灣缺不缺電，數據會說話，並非經濟部長王美花一面之詞可以掩蓋，需量競價措施開放用戶把節省下來的電回賣給台電，推動目標過於低估和消極，應提高目標量，讓尖峰時段供電更有餘裕。

民眾黨團說，政府不能放任綠能轉型荒腔走板，弊案叢生，應正視數據反映出的供電隱憂，強化開源及節流以避免缺電，引導民眾分散用電時段，加速推動社區型發電計畫。