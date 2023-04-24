藍轟該為治安惡化負責 陳建仁：是中央地方合作項目

新北市近期槍擊案已連3發，國民黨立院黨團認為國內槍案頻傳、治安惡化，質疑蔡政府治安維護「分顏色」，要求行政院長陳建仁、內政部長林右昌負責。陳建仁今表示，治安維護是需中央、地方共同合作，各有角色和責任，中央跟地方務必要密切合作，才能夠維持治安。

陳建仁今早赴台中西屯區，視察中市消防局特搜大隊西屯分隊改建規畫。受訪時表示，治安維護是需中央地方共同合作的項目，各有各的角色和責任；警政署今年3月起便成立全國「掃黑大隊」，啟動5萬人次掃蕩，已逮捕5千餘名不法分子，他們積極任事，已能做好掃黑、緝毒、肅槍工作。

陳建仁強調，中央跟地方務必要密切合作，才能夠維持治安，讓人民生活能夠安心，讓社會更能夠安定。所以中央跟地方要一起努力，大家加油。