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美維吉尼亞州州長楊京訪華 蔡英文總統接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

美國維吉尼亞州州長楊京率團訪華，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統上午10時在總統府接見訪問團，就雙方在經貿交流、以及教育、科技等領域之議題交換意見。

Kolas指出，維吉尼亞州議會今年2月跨黨派通過友台議案，以實際行動力挺台灣，支持台灣的國際參與；同月另通過法案，研議設立駐台商務辦事處，3月在楊京簽署後生效。雙方在技術互助、教育合作、經貿交流等領域，都有密切合作關係。

Kolas表示，楊京首次出訪亞洲，將台灣列為首站，這也是楊京首次以州長身分訪華，在台灣與維州締結姊妹市邁入42周年之際，別具意義，期盼透過交流深化台美各領域合作夥伴關係，攜手為強化全球民主供應鏈共同努力。

總統府發言人 Kolas 蔡英文

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