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王鴻薇爆合庫AMC成蔡見興家族金庫 成綠營禁臠

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天舉行「公股銀行變家族金庫？揭露合庫AMC董事長蔡見興」記者會，揭露民進黨前高雄市議長、合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今天舉行「公股銀行變家族金庫？揭露合庫AMC董事長蔡見興」記者會，揭露民進黨前高雄市議長、合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。圖／王鴻薇辦公室提供

國民黨立委王鴻薇今天舉行記者會，揭露合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命兒子、外甥、親信的子女，到合庫AMC與合庫相關企業任職，放款數十億給業親友，變相掏空公司。王鴻薇說，綠營政治家族寄生公營事業，公股銀行成為綠營禁臠。

王鴻薇表示，蔡見興任命董事長時，無金融相關背景又超過法定年齡，行政院專案核准，是不折不扣的酬庸。沒想到接任後，竟將兒子蔡政達拉到合庫創投公司擔任經理，姪子陳柏州拉到合庫AMC擔任副理。

王鴻薇說，蔡見興曾擔任董事長的造福環境工程股份有限公司，由女兒蔡佳庭接任董事長，兒子蔡政達、外甥陳柏州都是董事，造福公司的監事李木欣女兒李宜芳，也在合庫ＡＭＣ擔任協理，蔡見興家族造福公司寄生到合作金庫以及相關產業。

王鴻薇表示，合庫AMC對高雄汽車客運股份有限公司案，代墊款撥款將近13億多，李宜芳的堂哥剛好就是高雄汽車客運的副董李宗熹，合庫AMC放款變成堂妹貸放給堂哥的公司，這是哪門子風險管理，民進黨執政就放任這些地方政治家族堂而皇之的搬錢嗎？

王鴻薇說，蔡見興任內修改公司內規，放寬貸款資格，使得璽橋建設在沒有送都更申請以及都更沒有核定之下，取得合庫AMC前後共19億現金，璽橋建設負責人許立經與民進黨正國會立委陳亭妃關係密切，經常參與大小活動。

國民黨立委王鴻薇今天舉行「公股銀行變家族金庫？揭露合庫AMC董事長蔡見興」記者會，揭露民進黨前高雄市議長、合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今天舉行「公股銀行變家族金庫？揭露合庫AMC董事長蔡見興」記者會，揭露民進黨前高雄市議長、合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。圖／王鴻薇辦公室提供

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