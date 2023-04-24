林右昌說侯友宜是否趕回國內處理治安是觀感問題

內政部長林右昌今天表示，數起治安事件案發時，新北市長侯友宜剛好人在國外訪問，這就像颱風天一樣，民選首長要不要立即趕回來，這是社會觀感問題，要自己決定，面對輿論評判。

林右昌上午到立法院內政委員會列席備詢，他說，新北連續發生數起治安事件，新北市警察局立即展開偵辦，積極追查幕後集團與夥同份子。警政署第一時間成立專案小組全力協助，中央地方共同合作打擊不法。

林右昌答覆國民黨立委游毓蘭質詢時說，由於事件發生在新北市，地方政府當然要負起追查責任，但中央政府也沒閒著，新北市警察局2時開記者會說明，警政署3時立即成立專案小組全力協助。打擊犯罪，從來不會區分地方或中央。

林右昌表示，由於數起治安事件案發時，侯友宜剛好人在國外訪問，這就像颱風天的狀況一樣，民選首長要不要立即趕回來，這是社會觀感問題。老百姓會覺得是人在國外訪問比較重要，還是趕快回國處理國內問題比較重要，這是民選首長自己要去決定，面對社會輿論評判。

林右昌說，幕後指使的首腦與同夥，政府絕不會放過，警政署專案小組已經確實掌握對象，務求一網打盡。大家的共同目標是打擊犯罪，千萬別讓犯罪份子笑我們傻。

林右昌指出，這一個多月來，警政署和各縣市警察局密集發動數波強力的掃黑、掃毒與打詐專案行動；專案期間動員全國警力4萬7619人次，掃蕩黑、槍、毒、詐，逮捕5318人。

林右昌答覆國民黨立委李德維質詢說，警方不僅瓦解北台最大的詐騙暴力集團，破獲多起大型毒品案件，讓犯罪集團產生很大的損失，重創幫派間的利益關係。這一個多月來中央地方工作非常辛苦，希望大家給予警察鼓勵。