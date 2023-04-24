危地馬拉總統訪台 將罕見至立法院演說

危地馬拉總統賈馬特（Alejandro Giammattei）週一（4月24日）率團訪台，於清晨5時24分抵達桃園機場，對台展開為期4天的國事訪問，25日更預計至台灣立法院議場發表談話。台灣立法院長游錫堃稱，這是暌違13年再度有國家元首至台灣議場演講。

賈馬特此次訪台，台灣官方以高官、軍禮儀式隆重歡迎，台灣外交部長吳釗燮也親自前往接機，與賈馬特於國賓門內擁抱、場面融洽；台灣總統蔡英文也將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，對其訪台表達最高禮遇及重視；此外，鑑於賈馬特因罹患多發性硬化症需拄著拐杖行走，台方更將破例讓其座車直接開到議場門口，以減少賈馬特行走及爬梯的次數。

賈馬特訪台期間將會晤蔡英文，並接受台灣副總統賴清德款宴、接見危國留學生、參訪科技公司，以及出席「危地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台危雙邊經貿投資關係。21日，危地馬拉總統府即發表聲明指，此行盼能了解台灣的商業模式，以複製到危地馬拉。

出訪前，賈馬特也於23日在推特上發布了一段談話影片說道：「我們要去台灣，是為了向世界發出明確的信息，即各國都應享有自治的權利。」

台灣外交部24日公布，賈馬特政府此次訪團成員包括危地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

台灣少數的中美洲邦交國

自洪都拉斯今年3月轉向與中國建交以來，危地馬拉與貝裡斯已成為台灣在中美洲地區僅存的邦交國，也是台灣目前在國際上僅有的13個邦交國之一。

4月初，在賈馬特此次訪台前3週，蔡英文才出訪危地馬拉，作為為期10天的「民主夥伴共榮之旅」其中一站。出訪期間，蔡英文表示願與賈馬特政府建立更多合作，並承諾繼續為「民主夥伴」提供援助。

賈馬特也重申危地馬拉「承認」台灣主權，並預示雙方作為夥伴國將簽署一項協議，以促進危地馬拉咖啡、糖和其他產品的出口。賈馬特另指，台灣還將協助危地馬拉建立自然災害基金，並為其機場空調系統提供150萬美元的援助。

19日，中國外交部發言人汪文斌回應危地馬拉訪問台灣的計劃，表示堅持「一個中國」原則是「國際大義、人心所向、大勢所趨」，台灣民進黨當局拓展「國際空間」的圖謀「不過是自欺欺人的把戲」。

汪文斌警告危地馬拉「頑固堅持錯誤立場的舉動都注定失敗」，並奉勸賈馬特政府不要「助紂為虐，為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民心聲」。

對此，台灣外交部則發表聲明，譴責中國外交部以「極度不尊重他國的言詞侮蔑我邦交國及其元首」，並對「這種不符合文明社會的無禮行徑表達嚴正抗議」。

（綜合報導）

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