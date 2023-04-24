麻將最大黨推動老人麻將活動除罪化公投

麻將最大黨提出老人打麻將除罪化公投，這項公投案的主文是，您是否同意65 歲以上住民，在公開合法場所打麻將，輸贏在新台幣1000元以內，應該視為符合刑法第 266 條第 3 項賭博罪但書之規定，排除該條文之處罰？

麻將最大黨表示，這項公投將在最近展開聯署，希望能為台灣老人日常的休閒活動爭取合法的空間。 近年發生多起老人在休閒館打麻將，遭警方視為賭客，依賭博罪送辦，其中不乏高齡 92 歲、70 歲老人，但麻將活動有助老人活化腦力，增進人際互動等功能，隨時空背景變化，政府對於賭博管制應依循時代變遷有所變動。65歲以上住民，在公開合法場所打麻將，輸贏在新台幣1000元以內，應該視為符合刑法第 266 條第 3 項賭博罪但書之規定為供人暫時娛樂，排除該賭博罪之處罰，以因應高齡化之社會，保障老人選擇其休閒娛樂，處分其財產之自由。

麻將最大黨說， 我國賭博罪體系是為保護社會法益，其一要保護的是社會善良風俗，其二要保護是個人財產危險。善良風俗等道德觀念，抽象不明確，行為是否違反善良風俗，判斷背景不同，標準也不相同，對於為保護善良風俗，以法律加以限制之行為，容易使刑法與社會倫理道德認事用法不一，有逾越國家刑罰權界線的疑慮。賭博者是處分自己財產，並無危害到他人或社會，財產權是人民的所有權，若用賭博罪保護人民財產權，進而限制處分財產之自由，人民失去處分財產之自由權，不符合道理。