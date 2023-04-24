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【專家之眼】鉛封水表請從總統府開始：君子求諸己

聯合報／ 劉明德／德國柏林自由大學政治學博士
這波春雨雖然為全台帶來不少雨量，不過南部水庫的解渴狀況卻不太理想，高雄大社觀音山下的觀音湖湖水已完全乾涸，露出龜裂的湖底。聯合報資料照片
這波春雨雖然為全台帶來不少雨量，不過南部水庫的解渴狀況卻不太理想，高雄大社觀音山下的觀音湖湖水已完全乾涸，露出龜裂的湖底。聯合報資料照片

由於南部嚴重缺水，台南市政府、高雄市政府已經對節水率未達標的用水大戶祭起鉛封水表的制裁手段，受害者包括商場、洗車業、游泳池、觀光飯店等數百家業者。問題是政府這麼做，有道理嗎？用水人的生意很好，也已經盡可能節水了，就是無法節水10％，為什麼要限他們的水，難道沒有別的方法可用嗎？難道是他們的罪過嗎？

未達標的用水大戶生意好，稅繳得多，提供就業機會，對國家不好嗎？為什麼反而限水，損害公司利益，減少員工收入呢？他們的損失能向誰求償？相反地，有些用水戶雖然「節水」10％，可能是因為他們的需求量沒那麼大，難道全是因為節水做得好？

此外，節水的對象為什麼不是缺水地區的所有用戶，而是每月1000度以上的用戶，這公平嗎？究竟是所有人一起節水能節得多還是一小部分人，這道理不是再簡單不過了嗎？還有，1000度這個臨界值是怎麼算出來的？是拍腦袋得到的？為什麼1000度以上就要受到管制，而使用了999度就可以不受管制？這都說不通。

還有一種可能，那就是用水大戶雖然用水很多，但是很節約，不只一滴水都不浪費，還回收利用，例如台積電；相反地，有些用水人雖用不到1000度，但非常浪費（因為台灣水價太便宜，而且分級方式大有問題），這時候，節約用水的大戶受到懲罰，而浪費水的用水人反而不受約束，這公平嗎？這是在節水嗎？

既然要節水，自然想到耗水費。耗水費從今年2月1日起開徵，問題是，耗水費的起徵點是9000度/月，而非1000度/月，如果是1000度/月，能節的水不是必然更多嗎？為什麼政府不做，莫非政府要圖利9000度/月以下的用戶，而單單懲罰9000度/月以上的用水人？這顯然不公平，也大大折損節水效益。

關於耗水費的徵收還有一個很嚴重的問題。凡是9000度/月以上，耗水費僅僅就其超過9000度的部分，加徵3元/度。開徵前三年，還有減半徵收的優惠。這樣的「懲罰」，對於用水大戶來說，完全是不痛不癢，能起到節水的作用嗎？由此看來，政府裝模作樣的成分居多，劫貧濟富是實。

回到本文一開始就談到的問題，未達節水率的商家就鉛封其水表，難道沒有別的方式來節水嗎？當然有，那就是「以價制量」，任何用水戶，只要超過1000度/月（這裡只是舉例，不必然就是1000度/月）就課徵耗水費，耗得越多，每度水的價格就越高，這才是真正用對「市場機制」這個概念，也才能又有效節水，又增加國庫收入，商家本身也可以自己決定要使用多少水，這不是一舉多得嗎？為什麼非得強制鉛封水表，限制商家的用水量呢！畢竟每家公司情況不同，應該由商家自己決定，而非政府一言堂。

最重要的一點，因為缺水所造成的人民不便和各種損失，究竟是誰的責任？可歸責於老天爺嗎？在農業時代可以，但是，在今天，回收水和海淡水的技術和成本都已經克服的前提之下，如果再把缺水說成是老天不下雨，那就太不負責任了。事實上，今天人民所受的苦，99％是政府的錯誤政策造成的，人民不過是代人受過而已。

商湯說：「朕躬有罪，無以萬方；萬方有罪，罪在朕躬」，這句話意思是，如果人民犯了錯，那一定是因為統治者的無能造成的，因此，上天不應去懲罰犯了錯的人民，而應該懲罰統治者。今天，不負責任的政府一直嚷嚷人民共體時艱，是不是自己也應該做點什麼？或許先從鉛封總統府的水表做起，人民才會服氣吧！

淡水 水價 台積電

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