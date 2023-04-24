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影／瓜地馬拉總統賈麥岱率團訪台 蔡英文總統將以軍禮歡迎
瓜地馬拉總統賈麥岱今天（24日）率團來台進行4天國是訪問，訪團搭乘中華航空公司CI-23班機，於清晨5點24分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮親自前往接機，雙方於國賓門內擁抱，賈麥岱並未發表談話，隨後由外交部人員引導離去。為表達對賈麥岱總統首次以總統身分率團來訪之禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳。
外交部指出，瓜地馬拉共和國總統賈麥岱應我國政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，成員包括國會議長李薇拉、外交部長步卡羅、財政部長馬丁內斯、農牧部長德雷翁及經濟部長羅薩雷斯等重要官員，外交部表達誠摯歡迎。
賈麥岱總統在台期間將接受副總統賴清德及外交部長吳釗燮款宴、拜會立法院長游錫堃並發表演說、接見瓜國留學生、赴台中參訪華德動能科技公司，及出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台瓜雙邊經貿投資關係。
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