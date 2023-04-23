瓜地馬拉總統明訪台 立法院破例做「這件事」迎賓

友邦瓜地馬拉總統賈麥岱明天率團訪台，班機預計清晨5時將抵達桃園機場，並於周二至立法院議場發表演講。立法院長游錫堃今天表示，這是立法院暌違13年再度有國家元首到議場演說，將讓國賓座車破例直接開到議場前門口，以表最高歡迎之意。

蔡英文總統月初訪問中美洲友邦瓜地馬拉時，賈麥岱表達近期即將來訪。立法院長游錫堃日前主持朝野黨團協商時，各黨團一致支持，邀請賈麥岱於4月25日至立法院議場發表演講。

游錫堃今天在臉書表示，立法院周二將迎接賈麥岱總統及李薇拉議長，這是立法院暌違13年再度有國家元首到議場演說，更是首度有國會議長陪同蒞臨。為讓賈麥岱在長途跋涉、軍禮歡迎後，不要走太多的路及爬太多的階梯，院方想盡辦法，讓國賓座車破例直接開到議場前門口。

游錫堃說，立法院有機會接待邦交國最高層級國賓，他感到無限光榮；但也對設備及場地不夠完善，覺得愧疚於心。因此，這2日要求秘書長林志嘉積極勘查改善，務必不要讓貴賓走太多的路、爬太多的樓梯。