基隆護海公投被沒收？ 邱臣遠：中央至少應辦諮詢性公投

行政院撤銷「基隆護海公投」，並發函基隆市政府應停止執行後續作業。民眾黨立委邱臣遠今天表示，閣揆陳建仁強調事涉中央，不適合地方公投，至少應先辦諮詢性公投，給基隆民眾表達意願的權利。

台電計畫在基隆外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起反對填海造陸公投。領銜提案人王醒之去年6月17日向市府送件審查，前市長主政的市府陳報中央認定合法性，內政部函覆非屬地方自治事項。

基隆市長謝國樑去年12月25日入主市府，不認同內政部限縮地方自治權利，同意公投提案人補正送件重新審查，3月31日宣布審查通過，可展開第2階段公民連署。行政院4月21日認定違背憲法及中央法規，依地方制度法發，發函撤銷基市府審查決定。

邱臣遠說，中央政府必須對外詳盡說明，公投案違憲與違背中央法規理由。依法撤銷外，也須就政策面多瞭解基隆地方民眾想法及環團質疑，並請中央確實評估建「四接」對環境的衝擊，不要因中央表述行政程序，造成民眾公投的權力喪失。

邱臣遠說，他認同基市府依法行政，相關法規先研究清楚後，採取行政救濟。市府也可檢視公投申請程序是否有瑕疵，與中央溝通時，充分表達地方對四接案的質疑及論點。