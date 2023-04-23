賴清德出席嘉義牙醫師公會 高舉「眾望所歸」展氣勢
副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、綠營立委陳明文、蔡易餘、王美惠、衛福部前部長陳時中、部長薛瑞元等都到場，牙醫師公會致贈「眾望所歸」紀念品，賴清德高舉並感謝大家的愛護，也不忘提醒大家明年要支持他，也要讓立委全壘打。
賴清德表示，健康醫療產業絕對有能力成為第二座護國神山，希望明年總統大選大家支持他之外，也要讓立委全壘打。賴也爭取連任的立委王美惠、參選立委的陳冠廷站起來，希望大家支持，獲得現場熱烈的掌聲。
賴清德到場時與會人士紛紛搶著與他合影，幾乎都是綠營支持者，嘉義市長黃敏惠與賴清德同桌並坐在賴清德旁，雙方互動良好，黃敏惠在賴清德致詞後，與會人士上台與賴合影，她藉機與其他桌人士打招呼，避免尷尬。
牙醫師公會感謝企業讚助牙科診療設備並安排與賴清德合影，在合影後，賴清德準備離開會場時又受到熱情包圍，高喊「凍蒜」。賴清德此行直搗藍營侯友宜故鄉嘉義，今晚會場爆滿展現氣勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言