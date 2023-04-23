賴清德出席嘉義牙醫師公會 高舉「眾望所歸」展氣勢

副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、綠營立委陳明文、蔡易餘、王美惠、衛福部前部長陳時中、部長薛瑞元等都到場，牙醫師公會致贈「眾望所歸」紀念品，賴清德高舉並感謝大家的愛護，也不忘提醒大家明年要支持他，也要讓立委全壘打。

賴清德表示，健康醫療產業絕對有能力成為第二座護國神山，希望明年總統大選大家支持他之外，也要讓立委全壘打。賴也爭取連任的立委王美惠、參選立委的陳冠廷站起來，希望大家支持，獲得現場熱烈的掌聲。

賴清德到場時與會人士紛紛搶著與他合影，幾乎都是綠營支持者，嘉義市長黃敏惠與賴清德同桌並坐在賴清德旁，雙方互動良好，黃敏惠在賴清德致詞後，與會人士上台與賴合影，她藉機與其他桌人士打招呼，避免尷尬。