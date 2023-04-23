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賴清德出席嘉義牙醫師公會 高舉「眾望所歸」展氣勢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，一到會場被淹沒在人群中。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，一到會場被淹沒在人群中。記者李宗祐／攝影

副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、綠營立委陳明文、蔡易餘、王美惠、衛福部前部長陳時中、部長薛瑞元等都到場，牙醫師公會致贈「眾望所歸」紀念品，賴清德高舉並感謝大家的愛護，也不忘提醒大家明年要支持他，也要讓立委全壘打。

賴清德表示，健康醫療產業絕對有能力成為第二座護國神山，希望明年總統大選大家支持他之外，也要讓立委全壘打。賴也爭取連任的立委王美惠、參選立委的陳冠廷站起來，希望大家支持，獲得現場熱烈的掌聲。

賴清德到場時與會人士紛紛搶著與他合影，幾乎都是綠營支持者，嘉義市長黃敏惠與賴清德同桌並坐在賴清德旁，雙方互動良好，黃敏惠在賴清德致詞後，與會人士上台與賴合影，她藉機與其他桌人士打招呼，避免尷尬。

牙醫師公會感謝企業讚助牙科診療設備並安排與賴清德合影，在合影後，賴清德準備離開會場時又受到熱情包圍，高喊「凍蒜」。賴清德此行直搗藍營侯友宜故鄉嘉義，今晚會場爆滿展現氣勢。

嘉義縣市牙醫師公會賓客名單包含醫界、綠營人士及民間企業。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣市牙醫師公會賓客名單包含醫界、綠營人士及民間企業。記者李宗祐／翻攝
副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，和與會人士合影。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，和與會人士合影。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，和與會人士合影。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德今晚到嘉義市耐斯王子飯店參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，和與會人士合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣市牙醫師公會致贈副總統賴清德「眾望所歸」紀念品。記者李宗祐／攝影
嘉義縣市牙醫師公會致贈副總統賴清德「眾望所歸」紀念品。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）帶頭高喊凍蒜。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）帶頭高喊凍蒜。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德（中）與捐助單位合影。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德（中）與捐助單位合影。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德與嘉義市長黃敏惠互動。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德與嘉義市長黃敏惠互動。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德（中）與捐助企業合影時，嘉義縣長翁章梁（左五）帶頭高喊「凍蒜」。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德（中）與捐助企業合影時，嘉義縣長翁章梁（左五）帶頭高喊「凍蒜」。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德致詞。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德致詞。記者李宗祐／攝影

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