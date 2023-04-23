辜寬敏追思會 賴清德：台海很寬 可容納台灣和中國發展

副總統賴清德今天出席總統府資政辜寬敏追思會，他表示，辜寬敏不只是為台灣民主自由犧牲奉獻，更點出「兄弟之邦」是兩岸相處之道、兩岸應該走的方向，為此辜寬敏做過很多努力，希望此理想可在兩岸開花結果造福兩岸。

賴清德今天以台語致詞，他表示，他懷抱不捨心情參加追思會，感謝辜寬敏一生為台灣犧牲奉獻，辜寬敏不論在台灣或日本，或社會各地，無論公開或私底下，所做的都是為台灣主權打拚。他在辜寬敏臨終前曾去榮總探望，辜寬敏的離開不是其他原因，而是氣力放盡，走完屬於自己的花道離開，沒有任何遺憾；辜寬敏一生有很明確的打拚目標，為台灣而存在，其他都是次要。

賴清德說，辜寬敏不只是為台灣民主自由犧牲奉獻，更點出「兄弟之邦」是兩岸相處之道、兩岸未來應該走的方向，為此辜寬敏做過很多努力，他也希望這個理想可在兩岸開花結果，造福兩岸人民福祉。他相信，太平洋很大，可以容納美國與中國競爭，台海也很寬，可以容納台灣和中國在這裡生存發展，這是大家應該有的共同目標。

賴清德並引述「聖經：提摩太後書」，他表示，「那美好的仗，已經打過了；該跑的路程，已經跑盡了；當守的信仰，已經持守了」，這就是辜寬敏一生寫照，讓年輕一輩學習。

行政院長陳建仁到場致詞，他表示，他與辜寬敏原先並不認識，2016年他擔任副總統時，蔡英文總統請他邀請辜老擔任總統府資政一職，他原致電辜要前去拜訪問候，辜則回覆要親自到總統府與他會面，自此之後兩人陸續會面多次，也總相談甚歡。

陳建仁指出，辜寬敏給他的印象總是充滿陽光、希望與未來。在兩人言談之中，辜總流露出對台灣的濃厚感情，並希望每一位台灣人都能疼惜這片土地，讓台灣走入國際，讓全世界看見台灣人努力打拚，將台灣建設成為一個自由、民主、法治及尊重人權的國家。即便辜在世的最後一段日子，依然心繫如何讓台灣能夠變得更好，相信辜在天之靈，仍會企盼台灣能夠參與各項國際活動，並贏得全世界盛讚：「對！台灣就是一個了不起的國家。」