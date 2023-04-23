郭台銘深入綠色大本營 談民眾最想要的六個字

鴻海集團創辦人郭台銘傍晚深入綠色大本營台南，前往黃昏市場購物，並品嘗米糕台南小吃，對於媒體詢問是否有跟國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜商量提名的遊戲規則，他避而不談，只表示基層民意最想要的是6個字「和平、繁榮、清廉」，他都聽到了。

媒體詢問他返國後，是否有與朱立倫、侯友宜兩人碰面，郭台銘表示，出國之前曾與朱立倫碰面，但是並沒有談到提名相關問題。

郭台銘表示，他現在就是盡量到基層聽民眾的聲音，看民眾2024年想要一個什麼樣的總統、想要台灣處於什麼樣的國際位置，他聽到很多聲音，大家最想要的就是一個和平、繁榮、清廉的未來與執政團隊，如果有機會，他一定會盡力做到這6個字，民眾的聲音就是他最大的福份與養分。

郭台銘今天到台南與立委陳以信碰面，之後並在東區議員曾培雅、王家貞的陪同下，前往台南最「藍」的東區崇義黃昏市場掃街，並前往附近的小吃店用餐。

沿途受到熱烈的歡迎，人氣相當高，現場一度被擠得水洩不通，許多民眾都搶著跟他握手、拍照及簽名，郭董也都來者不拒，還有人高喊「郭台銘凍蒜」、「有郭台銘台灣才會好」。

但也有遇到嗆聲的民眾，一名中年男子高喊「你不是說民主不能當飯吃，但是沒有民主哪裡還有飯吃」，但隨即被人帶離。